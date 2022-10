Han transcurrido 42 años desde la última ocasión que los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia se cruzaron en una serie de postemporada en las Grandes Ligas.

Eso ocurrió en el 1980 cuando se enfrentaron en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con un saldo favorable para los Phillies en un verdadero clásico en el que cuatro de los cinco juegos se fueron a entradas extras.

Para ese entonces, Houston jugaba en la Liga Nacional.

A partir de esta noche, ambos rivales vuelven a encontrarse, pero en el máximo escenario del béisbol de las Mayores en el inicio de la Serie Mundial.

Será un Clásico Otoñal inédito para estos dos contrincantes que llegan a esta etapa de la campaña en circuntancias distintas.

Los Astros, con un solo título de Clásico Otoñal en su historia en 2017, advienen como los grandes favoritos para llevarse la corona luego de finalizar con la segunda mejor marca de todas las Mayores en la temporada regular y arrasar vía barrida a los dos rivales que enfrentó en las primeras dos series de playoffs: a los Mariners de Seattle y a los Yankees de Nueva York. Houston cogió ‘bye’ en la ronda inicial.

En tanto, los Phillies, que no ganan una Serie Mundial desde el 2009, son el equipo cenicienta. Llegaron terceros en la División Este de la Nacional y se agenciaron del último comodín hacia la postemporada. En contra de todos los pronósticos sacaron del camino a San Luis en la serie de comodín y luego sorprendieron en la Serie Divisional al eliminar a los campeones Braves de Atlanta. Y ahora en la Serie de Campeonato vencieron en cinco partidos a San Diego.

Bryce Harper suma cinco jonrones y 11 carreras remolcadas en esta postemporada con los Phillies. (Matt Slocum)

Houston, que llegará a su cuarto clásico en los últimos seis años, abrirá hoy con el veterano Justin Verlander (18-4 con 1.75 ERA) en el primer juego a celebrarse en el Minute Maid Park.

Filadelfia ripostará con el derecho Aaron Nola (11-13, 3.25 ERA).

“Los Phillies han jugado muy bien. Inspirados. Son los ‘underdogs’ (desfavorecidos). Nadie se esperaba que llegaran hasta aquí”, dijo Alex Cintrón, entrenador de bateo de los Astros, a El Nuevo Día.

“Nada, estamos preparados para ellos y espero que este sea el año de ganar”, dijo Cintrón, cuyo conjunto perdió los clásicos de 2019 y 2021.

Filadelfia y Houston se midieron en una serie de tres juegos de interligas en la úlitma semana de la temporada regular. Los Astros se llevaron la misma con dos triunfos.

Cintrón indicó que en base a esa serie, el cuerpo técnico tiene un cuadro bastante claro de las características de este aguerrido conjunto.

Claro, está, los Phillies son un equipo muy diferente al que se enfrentaron a principios de octubre.

“Tuvimos la oportunidad de jugar con ellos en la temporada regular. Verlander y Valdez (Framber) se enfrentaron a ellos”, recordó el entrenador puertorriqueño sobre los abridores que cargaron con sendos triunfos en esa ocasión.

“Estamos listos para enfrentarnos a ellos. Ya los vimos jugar. Hubiese sido diferente si no nos hubiésemos enfrentados a ellos porque no sabríamos nada sobre ellos ni de sus lanzadores. Ya vimos a Nola, Suárez (Ranger) y al bullpen de ellos. Al único que no vimos fue a Wheeler (Zack). Así que ahí va a ser un poquito diferente. Pero para lo demás ya estamos preparados”.

Jeremy Peña ha sido una revelación para los Astros de Houston en la postemporada. (Kevin M. Cox)

Dirigidos por el legendario Dusty Baker, los Astros reconocen las habilidades ofensivas de sus contrarios, particularmente en la fuerza de sus bateadores como Bryce Harper (Más Valioso de la Serie de Campeonato), Kyle Schwarber (46 jonrones en la temporada regular), Rhys Hoskins (cinco vuelacerca en esta postemporada) y Nick Castellanos, entre otros.

Filadelfia totaliza 16 jonrones en estos playoffs: Harper y Hoskins con cinco, cada uno.

Pero Houston cuenta con el pitcheo como su principal arma para contrarrestar esa ofensiva.

“Ese es un equipo que batea mucho. Batean muchos cuadrangulares especialmente en su parque que es de bateadores. Así que el pitcheo debe sacar nuevamente la cara por nosotros”.

La rotación de los Astros es impresionante con Verlander, Valdez y Lance McCullers Jr. como su principal trío, además de Cristian Javier, Luis García y José Urquidy, abridores que están fungiendo de relevistas en esta postemporada.

Y también hay que resaltar la presencia de los receptores boricuas Martín “Machete” Maldonado y Christian Vázquez, quienes también aportan al éxito de los lanzadores.

“ El pitcheo de nosotros se va a encargar de detener esa ofensiva de Filadelfia. Tenemos una buena profundidad. Nos da a nosotros la oportunidad de estar en el juego ” Alex Cintrón/coach de bateo de Houston

Los lanzadores de Houston acumularon un tacaño promedio de efectividad de 1.88 en las primeras dos series de postemporada. Es en ese reglón donde radica la mayor fortaleza de los Astros para esta serie.

“Vuelvo y repito que el pitcheo de nosotros se va a encargar de detener esa ofensiva de Filadelfia. Tenemos una buena profundidad. Nos da a nosotros la oportunidad de estar en el juego”, agregó.

“De la forma que lo hicimos contundente al barrer a los Mariners de Seattle con un excelente pitcheo y barriendo a los Yankees con una edición en la que contamos, esta vez, con Justin Verlander y con McCullers Jr., que tampoco estuvo el año pasado. Dos grandes figuras junto a lo que es un Framber Valdez y Cristian Javier... tenemos una gran profundidad. Además de Luis García y Urquidy que nos han ganado tres juegos de Series Mundiales estando en el bullpen”.

Aaron Nola será el abridor de los Phillies de Filadelfia en el inicio de la serie en Houston. (Archivo)

“Tenemos una profundidad increíble tanto en los abridores como en el bullpen. Uno de los mejores pitcheos que hemos tenido”.

La ofensiva de los Astros no necesita de mucha presentación aunque hay que consignar que a pesar de todo, los bates texanos no han producido al nivel que se esperaba en esta postemporada en especial con José Altuve (.094), Kyle Tucker (.214).

Pero sí han sacado la cara Jeremy Peña -Más Valioso de la Serie de Campeonato con .353, con dos jonrones y cuatro remolcadas-, Alex Bregman (.333) y Yuli Gurriel (.367) y Yordan Álvarez (.241, dos jonrones y ocho impulsadas).

“Ofensivamente siempre va a salir un jugador por nosotros en los playoffs como un Jeremy Peña, un Yuli Gurriel, Alex Bregman. Ya viste que contra Seattle que Yordan Álvarez fue puro veneno”, concluyó.