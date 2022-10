Los Astros de Houston están confiados y convencidos de poder llevarse el título de la Serie Mundial ante los Phillies de Filadelfia amparados en todas sus reconocidas fortalezas dentro del terreno de juego.

Pero de una cosa parecen no tener duda: el camino se les hará más cómodo si su ‘pequeño gigante’ José Altuve comienza a producir de la manera que siempre los ha acostumbrado en series de postemporada.

Los Astros vienen de barrer en las pasadas dos series de postemporada a los Mariners de Seattle (Serie Divisional) y los Yankees de Nueva York (Serie de Campeonato) sin apenas contar con producción alguna del intermedista venezolano.

Altuve, quien antes de esta postemporada promediaba .276 con 23 jonrones y 43 remolcadas, ha sido anulado por los lanzadores contrarios.

Apenas promedia .094 con apenas tres imparables (en los últimos dos juegos de la Serie de Campeonato). No tiene remolcadas y solo tiene un extrabases.

Los Astros chocan a partir de mañana ante los inspirados Phillies y necesitan de una mayor aportación de Altuve.

“No hemos visto a un José Altuve a toda capacidad. Él puede y lo ha hecho. Si comienza a batear entonces sí es que nosotros vamos a ganar la Serie Mundial”, dijo Alex Cintrón, entrenador de bateo de los Astros, a El Nuevo Día.

“La ofensiva de Altuve es bien importante en esta Serie Mundial, ya que tenemos a un Bregman (Alex) caliente, un Yordan Álvarez caliente. Si esos muchachos se mantienen así, con un Altuve comenzando a producir, va a ser bien difícil para Filadelfia detenernos”.

Altuve ha lucido de forma desastrosa en las dos series de postemporada que han celebrado los Astros. En la Divisional se fue en blanco en 16 turnos con seis ponchetes.

En la recién finalizada serie ante los Yankees se fue en blanco en los primeros nueve turnos antes de conectar tres hits en los últimos dos partidos. Al final bateó .188 con un doble y cinco ponches. Llegó a irse en blanco en 25 turnos seguidos entre ambas series.

“Necesitamos de la ofensiva de Altuve y de todos especialmente en esos primeros dos juegos que nos estaremos presentando ante Wheeler (Zack) y Nola (Aaron). Nos pasó contra Seattle y los Yankees en esos primeros juegos que nos enfrentamos. Le pudimos ganar a Luis Castillo y a Gerrit Cole que son dos estrellas. Esa es una ventaja que nos da a nosotros”.

Cintrón indicó que se ha conversado con Altuve en busca de soluciones para poder salir del bache ofensivo en que se encuentra.

Pero ha llegado el momento en que la mejor solución es dejar que el propio jugador trabaje más en el aspecto mental en busca de recuperar su confianza en la caja de bateadores.

Alex Cintrón -a la izquierda junto al dirigente Dusty Baker- entiende que las posibilidades de que los Astros ganen la Serie Mundial aumentarán en la medida de que José Altuve pueda producir más. (Archivo)

“Hemos tratado varias cosas, pero a veces llega un punto que él está bien concentrado en tratar de salir de esa racha y coger confianza. Cuando llega a ese momento a esos muchachos hay que dejarlos tranquilos y apoyarlos. Hay que dejarlos que ellos mismos salgan de ahí. Hay que ser un poquito cauteloso”.

“Yo jugué Grandes Ligas y yo sé cómo son las cosas cuando uno está en una situación como esa”, agregó el exjugador yabucoaeño.

Luego del tercer partido de la serie ante los Yankees, Altuve restó importancia al hecho de haber salido de la mala racha disparando un doble a la banda derecha. Este fue su primer y único extrabases de la postemporada.

“Creo que obviamente ha sido difícil personalmente porque quieres llegar allí y jugar bien para tu equipo. Pero también ha sido mucho más fácil porque hemos estado ganando”, dijo en ese momento Altuve a The Associated Press.

“No importa si bateas o no. Quieres conseguir un hit, pero si no lo haces y ganas, el trabajo está hecho. Y para eso juego: para ganar. Pero sí, he estado trabajando muy duro”.

Pero fueron algunos de sus compañeros de equipo y su dirigente Dusty Baker los que respiraron aliviados al ver que su jugador había hecho al fin una buena conexión con el madero.

El jardinero Trey Mancini celebró el momento.

“Todos sabíamos que iba a llegar en algún momento. Podría decirse que es el mejor bateador en el béisbol durante un tiempo y tiene un talento especial. Así que creo que la menor de las preocupaciones de todos aquí es José”, dijo Mancini.

“Fue una gran señal. Hablando con el gran Tommy Davis, quien es un amigo cercano y mi héroe, siempre me decía: ‘Si tienes problemas, regresa y batea para la banda contraria y luego regresa para tu banda”, señaló, por su parte, Baker.

Ahora, Altuve tendrá la oportunidad de comenzar con su acostumbrada aportación en series de postemporada, cuando se enfrente mañana a los Phillies en el Minute Maid Park de Houston, un lugar amistoso para el venezolano donde promedia de por vida para .306 con 104 jonrones y 327 remolcadas.