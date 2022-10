Los Phillies de Filadelfia se han mofado de todos los pronósticos que se han hecho en torno a ellos por los expertos en materia del béisbol.

Si usted hubiese tenido la oportunidad de escoger los dos equipos favoritos para llegar al Clásico Otoñal, de seguro, el nombre de los Phillies no estaría en su tarjeta.

Pero ahí están estos sorprendentes Phillies a solo cuatro juegos de ganar la Serie Mundial cuando a partir del viernes se enfrenten a los poderosos Astros de Houston.

Filadelfia busca convertirse en el séptimo equipo en ganar una Serie Mundial luego de entrar a los playoffs por la vía de un comodín y el primero desde que los Nationals de Washington lo hicieran en el 2019.

Los Phillies también buscan ubicarse en la historia como la primera novena en llevarse el máximo trofeo luego de terminar en un tercer lugar en la lucha divisional. Filadelfia terminó con marca de 87-75, a 14 juegos de Atlanta y los Mets en el Este de la Nacional.

Simplemente, todo lo que hagan los Phillies en este clásico serán parte de la historia.

“Tenemos cuatro más”, dijo el toletero Bryce Harper a los fanáticos de su equipo luego de eliminar a los Padres de San Diego en la Serie de Campeonato el sábado pasado.

Harper fue la gran figura de los Phillies en la serie. De hecho, fue escogido el Más Valioso.

Los Phillies de Filadelfia eliminaron a los Padres de San Diego en la Serie de Campeonato. Ahora se miden a Houston en la Serie Mundial. (Matt Slocum)

Con escasas oportunidades de clasificación a la postemporada, Filadelfia logró a última hora el pase vía ‘wild card’ a los playoffs.

Fueron el último equipo de las Grandes Ligas en llegar a los playoffs aprovechando el nuevo formato implementado este año en el que se permitió la entrada de 12 equipos a la postemporada.

Con pocas posibilidades de triunfar -por lo menos de acuerdo a los pronósticos- Filadelfia barrió a los Cardinals de San Luis en la fase de comodines en dos juegos y sacaron de carrera a los entonces campeones defensores Braves de Atlanta en cuatro encuentros en la Serie Divisional.

Entonces fueron a la Serie de Campeonato y eliminaron en cinco juegos a los Padres, incluyendo los últimos tres de forma corrida para pasar a la Serie Mundial.

Nada mal para un equipo que estaba al borde del abismo en junio y que requirió del despido de su dirigente Joe Girardi, quien fue sustituido por Rob Thomson.

De inmediato, los Phillies se convirtieron en el decimocuarto equipo en avanzar al Clásico de Otoño tras ganar un espacio en los playoffs por la vía del ‘wild card’ en la historia desde que se implementó este sistema en el 1995.

Rob Thomson entró a la dirección de los Phillies, tras el despido de Joe Girardi durante la temporada,. (Jeff Roberson)

Con dos títulos de Serie Mundial en su carrera -el último en el 2008-, los Phillies nunca habían entrado por esta vía.

Filadelfia viene con un enorme impulso a esta Serie Mundial especialmente de la mano y el bate de Harper. El poderoso bateador zurdo promedió .400 con dos jonrones y cinco remolcadas en la serie ante San Diego.

En los playoffs, Harper está bateando .439 (18 de 41) con seis dobles, cinco jonrones, 11 carreras impulsadas y 10 carreras anotadas en 11 juegos de postemporada. Ha bateado de hit en 10 juegos seguidos y se ha embasado en cada uno.

“Hasta cierto punto, se está pasando por alto debido a quién es y la estrella que es”, dijo Thomson a The Associated Press. “Es un tipo que es una gran estrella que se entrega. No puedo decir lo suficiente sobre eso.”, agregó el mánager en referencia del jugador de $330 millones.

Por su parte, Rhys Hoskins, quien conectó cuatro jonrones y remolcó siete vueltas, elogió a su compañero.

“Este tipo tiene la habilidad de aparecer en los momentos más importantes. Es justo lo que ha hecho durante toda su carrera, y lo hemos visto muchas veces”, dijo Hoskins.

Los Phillies han ganado dos títulos de Serie Mundial en su historia (2009 y 1980). Han participado en siete eventos de esta categoría.