La Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA, por sus siglas en inglés) le solicitó el miércoles a la Junta de Directores del Salón de la Fama de Cooperstown que mantenga al lanzador Curt Schilling en la boleta de candidatos para el 2022, ya que según las reglas no le corresponde a él solicitar su exclusión de la votación.

El secretario y tesorero de la BBWAA, Jack O’Connell, publicó en la cuenta de Twitter de la organización la solicitud, amparándose en el argumento de que la petición de Schilling violaría las reglas sobre la elección, vigentes por los pasados 85 años, y citó el documento.

“El deber del Comité de Selección será el de preparar una papeleta que enumere en orden alfabético los candidatos elegibles que (1) recibieron al menos un 5% de los votos emitidos en la elección previa o (2) que son elegibles por primera ocasión y que son nominados por dos de los seis miembros del Comité de Selección de la BBWAA”, escribió O’Connell.

PUBLICIDAD

“El Sr. Schilling ha cumplido con ambos requerimientos y debería permanecer en la papeleta para ser considerado por el cuerpo de electores para el cual sería su último año en la papeleta de la BBWAA en el 2022”, agregó.

“El Salón de la Fama designó a la BBWAA como el cuerpo elector en 1936. Esta asociación ha respetado dichas reglas durante 85 años y continuará haciéndolo. La BBWAA le solicita a la junta que rechace el pedido del Sr. Schilling”, finalizó.

Schilling, seis veces All-Star, tres veces campeón de la Serie Mundial, miembro del club de los 3,000 ponchetes y quien es el tercero en la lista de los lanzadores con más temporadas de 300 ponches o más, declaró el lunes que no desea regresar a la boleta para su último año de elegibilidad debido a que los electores, los periodistas y escritores miembros de la BBWAA, han tomado una posición en su contra por las posturas públicas controversiales y los comentarios ofensivos hechos por el exjugador, de filosofía conservadora.

El miércoles, Schilling realizó una aparición en un programa de Fox Sports Radio en el que dijo que “el odio es profundo” y que ya se sacó de la mente la idea de que los periodistas “pasen juicio sobre mí en una manera seria por el resto de mi vida”.

“Estamos hablando de un grupo que es 85% blanco y del cual el 90% son hombres, y quieren educarme sobre diversidad, racismo y todas las cosas que van con eso. Los periodistas que me conocen saben que las cosas que están escribiendo no son ciertas, y aún así las escriben”, le dijo Schilling a Clay Travis, de Fox Sports Radio.

PUBLICIDAD

Este agregó que “inequívocamente, absolutamente” hubiese sido electo ya al Salón de la Fama si hubiese apoyado a Bernie Sanders o a Barack Obama”, alegando que se ha discriminado en su contra por sus posturas conservadoras y su apoyo al expresidente Donald Trump.

Algunos de sus comentarios controversiales en las redes sociales le costaron su trabajo en ESPN en el 2016.

Un día antes de que nadie resultara electo para el Salón de la Fama en 2021 según los resultados revelados el martes, Schilling le escribió una carta al Salón de la Fama pidiendo que se le remueva de la papeleta para la elección del 2022, la cual sería su última de 10 oportunidades de ser elegido.

Este reclamó en la misiva, que publicó en sus cuentas de redes sociales, que aunque siempre ha recibido buen trato del Salón de la Fama y que está agradecido por eso, hay integrantes de los medios que se han “alineado” para destruir su carrera y reputación, por lo que no desea participar más en el proceso de elección.

“No participaré en el año final de votación. Solicito que se me remueva de la papeleta. Me someteré al Comité de Veteranos y a hombres cuyas opiniones realmente tienen valor y que están en posición de realmente juzgar a un jugador. No pienso que soy un ‘hall of famer’ como he dicho en varias ocasiones, pero si exjugadores piensan que lo soy, entonces aceptaré ese honor”, escribió Schilling.

Schilling capturó el 71.1% de los votos entre las 333 papeletas sometidas para la elección de este año. Obtuvo 285 votos y se quedó a 16 para lograr el 75% necesario para la elección.