En el hogar del campocorto boricua Francisco Lindor, probablemente hay dos temas que se conversan constantemente: el béisbol y la conservación del medio ambiente.

El primero, se considera el favorito de Lindor como jugador de los Mets de Nueva York, y el segundo, el de su esposa Katia, a quien desde muy pequeña le inculcaron el amor y respeto por la Tierra.

Y el próximo compromiso de la familia no será en un estadio de béisbol. La cita será en la playa Las Ruinas en Aguadilla, el próximo 10 de diciembre.

Y Katia está emocionada con esta iniciativa de realizar una limpieza en la playa y, a su vez, aprovechar el momento para sembrar árboles.

Pero esto no lo harán solo, ya que también contarán con las manos de los grandesligas puertorriqueño José Berríos y Javier Báez, junto a sus esposas, así como de los estudiantes de la “Carlos Beltrán Baseball Academy”.

“Gran parte de la iniciativa se debe a que queremos que los jóvenes, en particular en este caso, los jóvenes atletas, que algún día serán nuestros futuros atletas profesionales, les nazca el deseo de ayudar al planeta también y más que vivimos en una isla tan bella como lo es Puerto Ricos. Es bien importante que las playas se mantengan limpias para que el medio ambiente también pueda florecer”, compartió Katia vía telefónica a El Nuevo Día.

“El planeta es de nosotros, y nuestros hijos, al final del día, son los que van a aprovechar que haya un medio ambiente limpio y sano. Y si no lo hacemos nosotros y si no tomamos la iniciativa, nosotros como individuos, ¿quién lo va a hacer?”, cuestionó la madre de las pequeñas Kalina y Amapola.

Katia decidió, además, que la organización sin fines de lucros Rescate Playa Borinquen, con quienes laboró en años pasados, se uniera a la iniciativa para dar a conocer la tarea que realizan sobre la conservación de las playas de Aguadilla, su pueblo natal.

“Obviamente, tengo una razón personal y una conexión con las playas en Aguadilla, ya que yo me críe ahí. Pero también los uní a ellos, a Rescate Playa Borinquen, porque quiero también dar a conocer el gran trabajo que ellos hacen. Gracias a ellos podemos planificar un evento como este porque ellos ya tienen los voluntarios”.

Rescate Playa Borinquen serán los encargados de depositar la basura en el lugar indicado y separar el material que se pueda reciclar, dijo Katia.

Inicialmente, la idea llegó al hogar de los Lindor cuando el cofundador de “Players for the Planet” y exjugador en las Mayores, Chris Dickerson, contactó a Katia a través de sus redes sociales para que organizara una actividad de esta índole en la isla, ya que con su proyecto nunca habían podido aportar alguna ayuda en el archipiélago.

“Players for the Planet” es una plataforma de atletas profesionales que unen esfuerzos para crear un impacto duradero y mensurable para el mundo y para las generaciones futuras.

“Cuando recibí el acercamiento obviamente estaba superdispuesta. De hecho, yo había pensado hacer algo así anteriormente, pero no se me había ocurrido hacerlo así con los jugadores, los atletas de Puerto Rico, y me pareció superchévere. Y pues mi esposo Francisco se lo consulté y él me dijo, pues claro, eso está superbién. Y se apuntó”.

La idea de incluir a Berríos y Báez en esta iniciativa, nació de Katia, quien ya había compartido con las esposas de los peloteros su intención de crear conciencia sobre el cuidado del planeta.

“Habíamos hablado anteriormente entre nosotras sobre hacer algún evento así ambiental. Se los comenté y me dijeron un ‘sí' de una y estoy segura de que al igual que yo, ellas se lo mencionaron a ellos (Berríos y Báez) y dijeron ‘dale, allá vamos’”, relató Katia.

Así, también, hizo lo propio con Jessica Beltrán, la esposa del exjugador boricua, Carlos Beltrán.

“Tan pronto le comenté a Jessica la idea, ella me dijo un ‘sí, 100%, cuenta con los estudiantes’, y yo creo que muchos estudiantes, obviamente al saber que Francisco, Javi y Berríos iban a ser parte de la iniciativa, se motivaron”.

Trabajo en redes sociales

Aunque el deseo de proteger la Tierra se lo inculcaron sus padres a través del homeschooling, Katia, ya de adulta, procura educar a las personas a través de sus plataformas sociales.

“Parte de mi educación, de mi crianza, fue beach cleanups cierto tiempo y siempre que iba recreacionalmente también y veía basura, recogía”, dijo.

“Yo vi las redes como una manera de promover esto de manera positiva y quizás no es lo más cool o lo más trending, pero sí algo con el que yo me siento cercana y apasionada, y pienso que hay un movimiento en nuestra generación hoy día que sí tiene el deseo y tiene la conciencia un poco más que quizás la generación de nuestros padres”.

El anhelo de Katia, al igual que de Lindor, es que las personas puedan unirse a la iniciativa con la única intención de contribuir con el cuidado del ambiente.

“Hasta ahora, ese es el plan de ese día y que esto viva en los corazones de las personas por mucho más tiempo que solamente ese día”, puntualizó.

De hecho, el pasado martes, el Fondo de Peloteros de Grandes Ligas (MLB Trust), anunció que el campocorto estelar de los Mets fue el ganador del premio de Filántropo del Año 2023.

El Premio reconoce la labor comunitaria individual de los peloteros, celebrando su generosidad y su impacto social positivo más allá del terreno de béisbol.