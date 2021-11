El dirigente puertorriqueño Juan “Igor” González acaba de añadir otro trofeo a un resumé que ya impresiona.

González atraviesa por una racha de victorias como timonel, una que comenzó con la medalla de oro que Puerto Rico ganó en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, siguió con el oro panamericano de Lima en 2019, y que tuvo su episodio más reciente este fin de semana cuando consiguió el cetro del béisbol Doble A junto al equipo de los Grises de Humacao.

Han sido triunfos resonantes en tres instancias distintas, pero que demuestran el calibre que posee el otrora jugador de Grandes Ligas a la hora de dirigir combinados de béisbol.

¿Cuál es el secreto? Para González, es muy sencillo: hay que tener empatía con los jugadores mientras se le exige que den el máximo por el equipo.

“Hay que ser flexible con los jugadores, pero a la misma vez se les lleva el mensaje que de que cuando se está dentro de las líneas (del parque) hay que entregarse, jugar duro y desear ganar”, expresó González ayer en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Primero, hay que ser humano. A veces los jugadores tienen problemas personales. Tienen un hijo enfermo, una madre... Hay que estar con ellos y preguntarles en qué los puedes ayudar. Que tengan confianza en mí, que yo tendré confianza en ellos. Pedirles que trabajen duro, y que, si no lo van a hacer, que no vengan al parque ese día para que no dañen la química del resto del grupo”, añadió.

González expuso que su filosofía para dirigir la aprendió en el camino, pues es muy diferente de cuando él jugaba en las Grandes Ligas. En su caso, era jugador de profesión. Por el contrario, los atletas que han integrado las novenas que ha comandado se desempeñan en otras carreras, mientras sacan tiempo para representar al país o a su pueblo.

Bajo el mando de González, Puerto Rico aseguró la medalla de oro en Barranquilla dos días antes de que se acabara el torneo tras ganar sus primeros cinco partidos. Además de la medalla, aseguraron su clasificación a los Panamericanos de Lima.

Esta presea representó la primera que obtenía la isla desde los Centroamericanos de San Salvador 2002, cuando también se ganó oro.

En Perú en el 2019, la Selección Nacional conquistó otra medalla de oro, esta vez de manera invicta. Fue la primera vez que Puerto Rico conseguía una presea de este metal en Juegos Panamericanos.

Mientras, este sábado guió a los Grises a su primer campeonato de la Doble A en 70 años.

Al hablar sobre las diferencias entre cada torneo, González estipuló que las competencias centroamericanas y panamericanas son “las más difíciles de ganar” porque no se conocen a los adversarios. Además, los jugadores tienen que hacer malabares para poder representar al país de una manera digna. En ese sentido, mencionó que hay ocasiones en que los patronos se ponen difíciles para otorgar permisos de viaje o los jugadores no reciben las cosas que esperan.

En cuanto a la posibilidad de ser nombrado como el piloto del equipo que represente al país en el Clásico Mundial de 2023, dijo que aceptaría esa encomienda con mucho orgullo y amor, aunque no tiene problemas con trabajar con cualquier otra persona que nombren.

En esta discusión se han mencionado a Lino Rivera, Tony Valentín y José Espada.

“Si está de Dios y del presidente de la Federación de Béisbol, el doctor (José) Quiles, aquí estaré. Si es de coach, ahí estaré defendiendo mi país”, puntualizó.