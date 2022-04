El empresario estadounidense Thomas J. Axon no aparece oficialmente como delegado de los Cangrejeros de Santurce ante la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) según trascendió este viernes en la vista celebrada en remoto desde la sala 904 del juez Anthony Cuevas en el Tribunal de San Juan, donde se atendió la demanda contra el organismo por parte del accionista único de la franquicia.

Al menos fue lo que alegó uno de los abogados de la LBPRC, el licenciado José R. Martínez, quien de paso aseguró que lo que impuso el ente beisbolero que preside el Contador Público Autorizado (CPA) Juan Antonio Flores Galarza es solo una suspensión y no una terminación de su condición de miembro de la liga.

Ese y otros señalamientos fueron parte de la argumentación de la parte demandada durante la vista en la que, por su lado, los abogados del demandante, licenciados Joaquín Monserrate Matienzo y Fernando Gierbolini, expusieron que la sanción de la liga y de Flores Galarza no solo fue caprichosa, sino que provocaba daños a Axon y su franquicia, Cangrejeros de Santurce, por lo que solicitaron que el Tribunal intervenga.

Incluso, Gierbolini denunció que la sanción de Flores Galarza, un ex Secretario del Departamento de Hacienda, fue un acto ultra vires, término jurídico que se refiere a cuando una entidad actúa más allá de su competencia o autoridad. En ese sentido, sostienen los demandantes que Flores Galarza “es un empleado” de la junta de directores que está compuesta por los dueños de equipos y que no tiene autoridad para imponer dicho castigo.

De hecho, aseguraron que su denuncia y petición para que el Tribunal intervenga, en esencia es porque no se siguió el debido proceso de ley si había que imponer alguna sanción a su cliente.

Como suele ocurrir en casos en que se solicita un interdicto ante el Tribunal, parte de la argumentación se basó, por el lado de la liga, en que la corte no tiene jurisdicción porque su constitución y la documentación firmada por la entidad jurídica Santurce Baseball Club al asumir la operación de la franquicia cangrejera, es el contrato entre las partes y por ende tiene peso de ley.

Del lado de los demandantes, es decir, Axon y sus abogados, sostuvieron que el Tribunal sí debe intervenir porque un contrato no puede ir por encima de la jurisprudencia.

“Las cláusulas de exoneración, y que mediante un contrato una parte perjudicada exonera a priori a esa parte negligente que actúa en contra de sus derechos, no son favorecidas en la jurisprudencia de Puerto Rico y se han repudiado. Ya de entrada, este Tribunal debe mirar con suspicacia cualquier contrato o cláusula mediante la cual, ya sea en virtud de la constitución de la liga, un miembro de la liga diga que no va a demandar, porque son exoneraciones a priori”, alertó Gierbolini quien llevó la parte principal de la argumentación de los demandantes luego de que Monserrate Matienzo, un pasado presidente de la LBPRC en tres instancias distintas, hiciera una introducción presentando la cronología de hechos.

Los representantes legales de la liga, enfilaron entonces su cañones en atacar el papel de Axon ante el ente beisbolero, asegurando que aunque es accionista del equipo, según consta en documentos firmados por la entidad jurídica Santurce Baseball Club, ante la junta directiva de la liga, Lino Rivera es el delegado en propiedad, y el licenciado Saúl Suárez el delegado alterno.

El abogado de la liga, licenciado Martínez, recalcó que estas personas son las que aparecen en los documentos oficiales de la LBPRC con derecho a participar en sus reuniones, y con voz y voto. Martínez argumentó esto para explicar que contrario a lo establecido por los abogados de la parte demandante, a Axon no se le estaba coartando de participar en actividades propias del equipo como lo referente a contrataciones del dirigente, jugadores, o cualquier movida de personal. En otras palabras, que lo único que se le está prohibiendo, o a lo que no está autorizado, es a tomar parte en asuntos de la liga como sus reuniones. Y en ese sentido, aseguró Martínez, tampoco la franquicia se ve afectada en su operación porque, según recalcó, Rivera y Suárez son los delegados y pueden continuar atendiendo los asuntos de los Cangrejejeros ante el organismo beisbolero.

Martínez fue más lejos y advirtió que contrario a lo que señalan los abogados de Axon, el empresario “no es dueño de la franquicia de los Cangrejeros”.

“Aquí no se está separando al señor Axon de su propiedad, de lo que él alega es su propiedad. Porque ya sabemos que él no es dueño del equipo de Santurce. El dueño es la liga. Él (Axon) es accionista de un ente (Santurce Baseball Club), que opera, administra una franquicia”, agregó Martínez amparándose en los estatutos de la liga.

No aparece el reguetoreno como parte de la gerencia

De hecho, como parte de su argumentación Martínez cuestionó en su ponencia defendiendo a la liga, “¿qué ha pasado con Daddy Yankee? ¿Daddy Yankee no era accionista del equipo de Santurce? ¿Y ahora viene el señor Axon y dice que él es accionista 100 por ciento?”

Se refería al exponente del género urbano, quien fue anunciado con bombos y platillos previo al inicio de la pasada temporada como accionista y copropietario de los Cangrejeros. Incluso estuvo en el juego inaugural de Santurce.

“La parte demandante, convenientemente, le dice a este Tribunal, ‘mire, Axon es el representante de Santurce ante la junta; él es el delegado en propiedad’. Nada más alejado de la verdad”, denunció Martínez en representación de la LBPRC, quien entonces utilizó como evidencia un correo electrónico que recibió Flores Galarza de parte de Dave Kalm, quien fue identificado en la vista como representante corporativo de Santurce Baseball Club.

En el mencionado mensaje vía email, según leyó el licenciado Martínez, el señor Kalm escribió lo siguiente al presidente de la liga: “quiero enviarte esta notificación de que con el retiro de Justo Moreno (anterior presidente de los Cangrejeros), el señor Lino Rivera va a ser ahora el representante de los Cangrejeros ante la junta, secundado por Saúl Suárez (como alterno)”.

No obstante, durante su turno para replicar a la argumentación de la liga, Gierbolini volvió a hablar en favor del demandante.

“Así de ofensiva es la falta del debido proceso (de la liga) cuando la sanción no es clara para que el señor Axon pudiera saber a lo que se expone. La primera vez que yo escucho lo que puede y no puede hacer, es hoy. Pero eso no lo dice la carta”, denunció Gierbolini haciendo referencia a la carta que envió Flores Galarza señalando la suspensión a la que se exponía Axon.

Gierbolini expuso que al decir que Axon no podía participar en actividades de la liga, es un término muy amplio que no especificaba qué se le estaba prohibiendo.

Experimentado el juez en litigios deportivos

La vista se prolongó por poco más de tres horas y al final el juez Cuevas tuvo que poner un alto ante un intento de los demandantes de consumir otro turno para continuar argumentando, y les aclaró que no solo conoce toda la jurisprudencia que ellos mismos citaron, sino que ha atendido en sala diversos casos y disputas entre personas y entidades deportivas, como fue el reciente entre las Sanjuaneras de la Capital versus la Federación Puertorriqueña de Voleibol y el Comité Olímpico de Puerto Rico.

“La jurisprudencia que aplica o no aplica a este caso ya la conozco. Por eso desde el inicio del caso le di tracto rápido porque me parece que no hay una controversia de hechos. Esto es aplicar el derecho. Y reconozco cuál es la posición de los demandantes y de la parte demandada”, dijo Cuevas en su alocución final antes de decretar el receso de la vista.

Explicó que oportunamente emitirá su decisión del caso, lo que se estima podría ocurrir dentro de una semana.