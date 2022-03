El alcalde de San Juan, Miguel Romero, manifestó la intención de su municipio por apoyar igualmente a los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), cuando habló en torno a la controversia con el propietario de la franquicia, Thomas Axon, y señaló que una cosa es que se le otorgue una exención contributiva como inversionista y otra que se le exima de tener modales.

Romero reaccionó así a preguntas de El Nuevo Día sobre su opinión por la suspensión por dos años que le impuso la LBPRC a Axon, quien semanas atrás lanzó duras críticas contra el alcalde, alegando que el estadio Hiram Bithorn se encuentra en condiciones deplorables.

El presidente del organismo, Juan Antonio Flores Galarza, emitió el martes una resolución anunciando la suspensión.

“Eso es un asunto de la liga. La liga es la que es dueña de las franquicias de los equipos. Ellos tienen sus regulaciones de cómo trabajan. Leí en los medios que me habían enviado una carta. La realidad es que no la he recibido, no la he visto. El año pasado cuando jugaron los Cangrejeros del béisbol, nuestro equipo, el Municipio le dio un apoyo económico como nunca antes. Se pagó en unos términos rápido, porque conocíamos que por la pandemia, generar ingresos era difícil por las restricciones”, dijo Romero.

Romero hizo estas expresiones este miércoles una vez finalizada una conferencia de prensa en que anunció mejoras al aledaño coliseo Roberto Clemente por $2.75 millones, para recibir de nuevo a los Cangrejeros del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en la temporada de 2022 que inicia el 9 de abril.

Tom Axon criticó al Municipio de San Juan por las condiciones del Estadio Hiram Bithorn. (Archivo)

“La inversión total entre auspicios, vallas adicionales que se le dieron por un año, eso ascendió a sobre $735,000”, dijo el alcalde Romero refiriéndose a la ayuda que se le concedió a los Cangrejeros del béisbol la pasada temporada 2021-2022.

Romero dijo que sobre las acusaciones que lanzó Axon contra él y contra el Municipio de San Juan no comentará más, pero sí señaló que Axon tenía unas “pretensiones” que no se le podían conceder.

Axon es un empresario de bienes raíces y la industria de seguros que llegó a la isla hace unos cuatro años, cobijado por la anterior Ley 22 (ahora 60) que incentiva el ingreso de capital del extranjero y mediante la cual empresarios estadounidenses invierten en negocios locales y generan empleos a cambio de una exención contributiva.

“De buenas a primeras ocurre lo de Axon (sus críticas), que en una ocasión me reuní con él y con todos (los oficiales del equipo). Ahí había una pretensión. La pretensión era que le diéramos el estadio, que querían utilizarlo para otros eventos para generar dinero. Y eso sencillamente no puede ser. Podemos recibir a los Cangrejeros, y los queremos. Pero eso (otorgarle la operación del Estadio Hiram Bithorn) no puede ser porque allí luegan los torneos BAT, allí juega el Departamento de Recreación y Deportes… Es una instalación del pueblo de Puerto Rico”, advirtió Romero.

“Aquí (en el Coliseo Roberto Clemente) no hay un fin de lucro del Municipio, al igual que no lo hay con el Bithorn. Esa fue la diferencia (entre el Municipio de San Juan y Axon). Sin embargo, se firmó el contrato, públicamente se dijo que éramos el principal auspiciador”.

La pizarra del Estadio Hiram Bithorn no está en funciones. (Archivo)

“El asunto de la pizarra, claro, tiene un problema que está dañada… que era un único suplidor, que la pasada administración del municipio quedó debiendo un montón de dinero, sobre $2 millones… que después esa compañía entró en un asunto legal con otros acreedores, y el que paga mal, paga dos veces”, dijo.

“Pero incluso se pudo resolver porque se les consiguió alguien que mediante auspicio, podía darle una pantalla, que no era la más adecuada, pero resolvía. Y comoquiera aceptaron jugar de esa forma. Todo vino después”, añadió el alcalde refiriéndose a las duras críticas de Axon hace unas semanas, cuando presentó en conferencia de prensa al nuevo dirigente del equipo para la próxima temporada, Alex Cintrón.

Romero aseguró que “queremos resolver los problemas que tiene el Bithorn”, pero que no habían razones para que todo se saliera de proporción.

“Esta persona (Axon), pues mira, puede ser un inversionista, ser un millonario, tener un decreto de Ley 22… eso no es nada malo. Ese le da una exención de contribuciones, pero no le da exención de modales ni de civismo para tratar con los puertorriqueños. Creo que el factor no era la condición del parque, el factor era la realidad de que puede ser un inversionista, pero el estadio es del pueblo, es para competencias, para los Cangrejeros, para el equipo de Roberto Alomar (RA12) también, y si vienen los Senadores, que ojalá para revivir esa rivalidad. ¿Pero decir otra cosa? De nuevo… pueden haber exenciones de contribuciones, lo que no puede haber es exención de modales y civismo cuando estamos trabajando por el bien del deporte”.