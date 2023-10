La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) optó por no continuar con sus reclamos de piratería contra dos equipos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), luego de acercamientos indebidos contra dos peloteros importados que pertenecían a las reservas de los Leones de Ponce.

Las Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas fueron los dos clubes dominicanos señalados por haber intentado negociar para contratar a los cubanos Dairon Blanco y JC Escarra, quienes participaron en la campaña de béisbol invernal 2022-2023 con los Leones en su regreso como franquicia a la liga invernal boricua.

Pero luego de que el circuito local dejó saber que había sometido una querella formal ante la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) que preside el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, el presidente de la LBPRC, Juan Antonio Flores Galarza, indicó este martes a El Nuevo Día que la junta directiva del organismo decidió no continuar con el caso pues no buscaban entrar en controversia con “ligas hermanas”.

De acuerdo a Flores Galarza, en lo que sí insistirá la LBPRC es en que la Confederación enmiende su reglamento para que expresamente quede claro a cuáles consecuencias y sanciones se expone un club que incurra en dicha práctica nuevamente en el futuro.

Actualmente, los estatutos de la CBPC solo indican que el comisionado, en este caso Puello Herrera, puede a su discreción fijar una sanción. Pero eso no ocurrió en esta ocasión. Por el contrario, lo que hizo Puello Herrera fue delegar a la liga invernal boricua que sometan todas las propuestas de enmienda que interesan que se discutan y consideren.

“La confederación se había expresado y había determinado que ambos peloteros eran reservas de Ponce, propiamente. Y habían determinado que los equipos de República Dominicana habían actuado fuera de reglamento”, dijo Flores Galarza a este medio.

“Nosotros, en una reunión extraordinaria que se hizo para discutir este tema, dijimos que no queremos entrar en pelea con ligas hermanas. Lo que queremos es que existan unas reglas que sean claras, que no sean susceptibles a burlas y que sean uniformes. Y que todo el mundo las respete. Y que si alguien no cumple con ellas, que en la misma regla diga los pasos a seguir”.

Dairon Blanco encabezó la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente la temporada pasada con 26 bases robadas. (Suministrada / LBPRC)

Cuando El Nuevo Día le argumentó que la falta de una sanción por parte de la Confederación está dando paso precisamente a que se continúe burlando el reglamento, Flores Galarza insistió en que eso se atenderá con unas enmiendas al reglamento. No obstante, aceptó que no habrá sanción en esta ocasión, aunque la misma Confederación ratificó que ambos equipos dominicanos habían incurrido en conducta impropia.

“No queremos que multen ni a las ligas, ni a los equipos, ni a los agentes, ni mucho menos a los peloteros. Nosotros dijimos, lo que queremos es esto. Y nos dieron una encomienda de que nosotros presentemos todas las enmiendas que estamos reclamando”, agregó Flores Galarza, quien dijo que el pasado sábado la junta directiva de la LBPRC ya discutió un primer borrador con enmiendas.

“Estamos en proceso de seguir afinándolas porque también tenemos que reunirnos con la Asociación de Peloteros”, dijo.

Una vez la liga local concluya con sus propuestas, estas se discutirán con la CBPC en su asamblea a celebrarse durante la Serie del Caribe en febrero en Miami.

Blanco, al momento, no tiene el permiso para jugar en Dominicana -según dijo Flores Galarza- porque está en la lista de jugadores de fatiga extrema de los Marlins de Miami. En el caso de Escarra, este ya firmó con Ponce, pero al momento está jugando en México con los Algodoneros de Guasave en calidad de préstamo hasta el 31 de octubre, confirmó el gerente general y dirigente de los Leones, Edwin Rodríguez. No obstante, el acuerdo fue que se reportará en Ponce para el inicio de la temporada el primer fin de semana de noviembre.

¿Por qué la Confederación no trabaja su propio reglamento?, se le preguntó a Flores Galarza.

“Lo tienen, pero no funciona”, respondió el presidente de la LBPRC.

“Puerto Rico desistió de continuar porque la intención de nosotros no es confrontativa. Es crear conciencia de que hay una situación (incorrecta)”, agregó a preguntas de por qué la CBPC no impuso un castigo si ratificó que los equipos incurrieron en piratería.

Flores Galarza especificó que entre las medidas que quieren establecer en las enmiendas, es que si un equipo de una liga se interesa en un pelotero que está en la reserva de otro club, tiene que mediar un permiso, y de lograr contratar al pelotero, debe compensar económicamente a su franquicia de origen.