La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente tendrá que acatar la orden ejecutiva emitida por el gobernador Pedro Pierluisi el lunes, por lo que los fanáticos que asistan a partir del miércoles a los diferentes estadios tendrán que lidiar con las estrictas medidas de protección ordenadas por el primer ejecutivo.

A solo 24 horas de la reanudación de la temporada invernal puertorriqueña, el presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, no había tenido comunicación con el Departamento de Salud para que le fueran aclaradas una serie de dudas que tenía el organismo liguero en cuanto a la orden ejecutiva emitida el lunes por Pierluisi.

Luego de diez días de inactividad, el torneo regresa con dos partidos en calendario. RA12 visita a los Indios de Mayagüez, mientras que los campeones Criollos de Caguas se enfrentan a los Cangrejeros de Santurce en el estadio Hiram Bithorn.

Flores Galarza indicó que la orden tiene unas “lagunas” las cuales le gustaría aclarar con el Departamento de Salud y el gobierno central.

Pero las mismas no habían sido aclaradas el martes, por lo que resultará académico el cumplimiento de las disposiciones relacionados con el permiso de fanáticos en las gradas.

“No ha pasado nada”, dijo Flores Galarza al preguntársele si había recibido respuestas de parte del Departamento de Salud o del gobierno. “Obviamente tenemos que cumplir con la orden”.

La nueva orden establece que se exigirán pruebas de PCR o antígeno 48 horas antes de asistir a un evento multitudinario, que sea de 500 personas o más, en todos los establecimientos cerrados o abiertos.

A la vez, expresa que en las actividades multitudinarias en el exterior —que no sea anfiteatro, estadio, centro de actividades o cualquier otro local abierto— que propicien la aglomeración de menos de 500 personas no será necesario coordinar previamente con el Departamento de Salud para establecer el protocolo.

“Esto va tener un impacto negativo en el número de fanáticos que van a estar asistiendo”, reconoció Flores Galarza.

El presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, no ha recibido comunicación del Departamento de Salud para aclararle algunas de las dudas relacionadas a la nueva orden ejecutiva. (Archivo)

“Hemos hecho varios esfuerzos para comunicarnos con la gente del gobierno y hasta ahora ninguno de los esfuerzos ha sido positivo. No ha habido comunicación”, dijo Flores Galarza en tono pesimista.

¿Qué deben esperar el miércoles los fanáticos que decidan presenciar los partidos que están en calendario al llegar a los estadios?, le preguntó El Nuevo Día al líder de la LBPRC.

“Si nosotros no logramos comunicación con el Departamento de Salud o con alguien del gobierno representativo que nos puedan orientar sobre las dudas que tenemos que compartir contigo, pues tenemos que comenzar mañana (el miércoles) cumpliendo con una orden ejecutiva de la que tenemos mil dudas sobre ellas”, respondió.

De no ocurrir cambios, los fanáticos que deseen asistir a los partidos de la liga invernal están obligados a proveer evidencia de vacunación, en adición de una prueba negativa de PCR o de antígenos realizada 48 horas antes de visitar los estadios. También es obligatorio el uso de mascarillas.

“Ahora mismo estoy en una situación que probablemente no voy a poder entrar al juego porque yo me hice la prueba el domingo y ya mañana (miércoles) ya han pasado las 48 horas. Si me voy hacer una prueba mañana no voy a tener el resultado a tiempo”, dijo Flores Galarza.

“No hace sentido, pero tenemos que cumplir con la orden. Si queremos reanudar tenemos que cumplirla”, culminó.