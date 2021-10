El presidente de la Asociación de Peloteros de Puerto Rico, Yamil Benítez, reaccionó con mucha tristeza a la muerte del lanzador Tyler Herron y sostuvo que el penoso caso se mantiene en una estricta investigación por parte de las autoridades policiacas.

Herron, un lanzador de ascendencia puertorriqueña que llevaba varios años participando en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, fue encontrado muerto en su apartamento en los Estados Unidos el miércoles por razones que no han sido reveladas.

Herron, quien debutó en la liga local en el 2012, tenía apenas 35 años.

“Todavía está bajo investigación. En una situación como esta, cuando encuentran un cuerpo, no dan información. Solo a la familia inmediata”, dijo Benítez con voz entrecortada.

“El golpe ha sido bien fuerte para nosotros. Aunque el nombre de Herron era Tyler y mucha gente lo conocía como si fuera importado, era uno de los peloteros que más comunicación tenía conmigo durante el año. Para mí ha sido una sorpresa grande lo que acaba de pasar. Lamentablemente cuando el que está allá arriba manda a buscar a uno, es cuando Él diga”.

Herron, quien jugaba como nativo, militó con los Indios de Mayagüez, los Criollos de Caguas y los Atenienses de Manatí en la última década. Fue con Manatí que debutó en el 2012 y con la que jugó por última vez en el 2020.

“En mi caso será seguir esperando a ver qué fue lo que sucedió. De inmediato lo que tengo es una pena enorme. Era un tremendo compañero de equipo. El tiempo que estuvo con nosotros aportó no solo en el field sino también fuera. Si buscas a alguien que hable algo negativo de él posiblemente no lo vas a encontrar”.

Yamil Benítez, presidente de la Asociación de Peloteros de Puerto Rico, se mantiene a la expectativa sobre la investigación de la muerte del lanzador Tyler Herron. (Archivo Archivo)

Herron, quien se hospedaba en Rincón cuando jugaba en la isla y en gran parte del año, fue reclamado por los Cardinals de San Luis en la ronda inicial en el sorteo de novatos de 2005. Nunca llegó a las Mayores.

Aunque no estaba firmado por ningún equipo en esta temporada -lanzó para Manatí el año pasado- Benítez dijo que “yo contaba con él”.

“Independientemente que no estaba en ninguna reserva en estos momentos siempre contábamos con él. Jugaba en la Liga Independiente. Me tomó por sorpresa porque para este tiempo cuando estaba sin contrato directo siempre se comunicaba conmigo y me preguntaba qué equipo yo entendía podrían necesitarlo”, agregó el líder del sindicato.

“Esa era la comunicación de nosotros entre octubre y noviembre”.

Herron, quien representó a Puerto Rico en Series del Caribe, se desempeñaba mayormente como relevista. Tuvo marca de 13-8.