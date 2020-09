La sonrisa de campo corto puertorriqueño de los Indians de Cleveland Francisco Lindor, así como su dedicación y compromiso con ser un ganador en las Grandes Ligas, serán protagonistas en el próximo episodio del programa “E:60” titulado “Francisco Lindor: la gran victoria" que se transmitirá el domingo a las 8:00 p.m. por ESPN.

En uno de los avances, Lindor aparece lavándose los dientes y la cámara enfoca la limpieza de su boca para explicar porque lleva el mote de “Mr. Smile”.

“Sonrió mucho, hermano. Si no te gusta no me me mires porque voy a continuar sonriendo, voy a sonreírte a ti”, dice Lindor al entrevistador sobre su picardía dentro y fuera del terreno.

El episodio contará con testimonios de Lindor, más de el extorpedero Alex Rodríguez y Paul Hoynes, periodista de Cleveland.com.

“Francisco Lindor es el Stephen Curry de nuestro deporte. Es el pelotero que todo el mundo lo aplaude. Cuando lo ves jugando, parece que lo hace gratis. Ama el juego", expresa Rodríguez, comparando al boricua con el armador estelar de los Warriors de Golden State en la NBA.

El reportaje tipo documental también explorará el lado personal de Lindor y su relación con su hermana mayor Legna, quien fue diagnosticada con cáncer cervical en 2016. Legna, quien se recuperó de la enfermedad, también es entrevistada en la pieza.

“Quiero ser como mi hermano y mi primo en el béisbol pero quiero tener la mentalidad de mi hermana”, relata Lindor.

Lindor agrega que durante la Serie Mundial de 2016 jugó por su familia, en especial por Legna. Los Indians perdieron el campeonato en siete juegos contra los Cubs de Chicago.

“No juego para premios. Me pueden importan poco. Ella estuvo en mi corazón y lo hice por ella. Juego el béisbol para ganar y ese día gané”, dice Lindor con lágrimas en su rostro.

Lindor y los Indians clasificaron esta semana a la postemporada de las Mayores. Ganador de dos Guantes de Oro de la Liga Americana, dos Bates de Plata y cuatro veces Jugador Todo-Estrella, el cagüeño de 26 años ha sido tema de cambio durante las últimas dos temporadas ya que se convierte en agente libre en 2022. Antes de la pandemia del COVID-19, detuvo las conversaciones con Cleveland para una extensión de contrato.