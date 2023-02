A una semana de que Puerto Rico entregue la lista de 30 jugadores que conformarán la Selección Nacional en el Clásico Mundial de Béisbol, el gerente general Joey Solá confesó que el proceso para confirmar a los jugadores que pertenecen a organizaciones de MLB ha sido lento.

Solá hizo las declaraciones en una transmisión en vivo en las redes sociales de la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

“Le llevé una preocupación porque sí he notado que el proceso ha sido lento”, dijo Solá a preguntas de Héctor Rosa Figueroa, oficial de prensa federativo.

“Tengo como un 20 a 30 por ciento (de jugadores) que no me han confirmado los permisos. No me preocupa porque está sucediendo con otros equipos. Yo espero que de mañana en adelante la cosa comience a coger un poco de velocidad”, agregó.

En noviembre pasado, Solá entregó un listado preliminar de 50 jugadores. Las organizaciones son notificadas de los peloteros que Puerto Rico está considerando utilizar en el certamen y cada una evaluará cada caso antes de darle una contestación final a MLB sobre si autoriza o no la participación del pelotero.

De los jugadores interesados en un principio, Solá dijo hace varias semanas que el jardinero Riley Greene (Detroit) y el campocorto Vaughn Grissom (Atlanta) expresaron que no deseaban jugar en el torneo.

El listado de 30 jugadores debe ser entregado a las Mayores el próximo 7 de febrero. El anuncio oficial de la plantilla será hecho por MLB Network el 9 de febrero.

“Van a ver nombres que no estuvieron en el Clásico pasado”, indicó Solá, quien no descartó que incluya a peloteros no activos en las Grandes Ligas.

El exlanzador Jake Arrieta, quien se retiró el año pasado, suena para formar parte de la novena. Solá también mencionó que se miran a jugadores boricuas en las ligas asiáticas. El único pelotero de la isla en Japón es el jugador de cuadro Neftalí Soto.

De los 30 jugadores, Solá precisó que 16 de ellos serán lanzadores.

Estrellas como Carlos Correa, Francisco Lindor, Javier Báez, Marcus Stroman, José Berríos y Edwin “Sugar” Díaz, además de los peloteros Enrique “Kike” Hernández, Eddie Rosario, Martín “Machete” Maldonado, Christian Vázquez, José Miranda, M.J. Meléndez, Alexis Díaz y Jovani Morán han expresado su intención de estar presente en el esperado certamen.

El equipo será dirigido por el exreceptor Yadier Molina, quien se retiró de las Mayores el año pasado tras una exitosa carrera de 19 temporadas con los Cardinals de San Luis.

Puerto Rico, subcampeón de las ediciones de 2013 y 2017, debutará en el Clásico el 11 de marzo contra Nicaragua en el LoanDepot Park de los Marlins de Miami como parte de la acción del Grupo D. República Dominicana, Venezuela e Israel completan la llave.

Puerto Rico tendrá dos partidos de fogueos en Fort Myers contra los Red Sox de Boston del dirigente Alex Cora el 8 de marzo, y el 9 frente a los Braves de Atlanta.