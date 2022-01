Restando solo horas para que se haga el anuncio oficial de los miembros de la clase del 2022 del Salón de la Fama del béisbol, el legendario David Ortiz está a las puertas de integrar el recinto de los inmortales de Coooperstown.

Publicados cerca del 50% de los votos emitidos por la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica, Ortiz, en su primer año de elegibilidad, tiene prácticamente asegurada su elección como nuevo integrante del exclusivo grupo. Esto lo convertiría en el cuarto jugador dominicano en tener su placa en Cooperstown junto a Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero.

Ortiz, además, se convertiría en el décimoseptimo jugador latinoamericano en ser exaltado.

El anuncio oficial se hará el martes a las 7:00 de la noche (hora de Puerto Rico) en una transmisión por MLB Network.

De acuerdo a Ryan Thibodaux, quien en los últimos años se ha encargado de la tabulación de las boletas de los periodistas y su divulgación, Ortiz tiene acumulado un 86.6% cuando se han publicado 177 votos, un 45.2% de los que se han dado a conocer.

“David debe estar adentro. Quítale un 5% que es el peor escenario y está sobre el 75% necesario. Desde la arrancada se ha mantenido sobre el 80% llegando a 83 y 84%. Tendría que ser una virazón demasiado de contundente para que se quede afuera”, dijo el reputado historiador puertorriqueño Jorge Colón Delgado.

Autor de varios importantes libros de béisbol e hipismo, Colón Delgado indicó, sin embargo, que Barry Bonds y Roger Clemens corren peligro de quedar fuera.

Vinculados al uso de los esteroides, Bonds, rey jonronero de todos los tiempos, tiene acumulado 77.4%, mientras que Clemens, uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos, tiene 76% en la última publicación de Thibodaux.

Ambos están en su último año de elegibilidad.

“Están muy cerca del 75%. Deberíamos esperar una disminución en el por ciento. Están muy pegados de ese 75%. El que es seguro es David Ortiz. Se lo merece. Tuvo una carrera espectacular. Como designado, como pelotero y lo que produjo en los momentos importantes de la franquicia de Boston. Se lo merece”.

Retirado del béisbol luego de la temporada del 2016 con los Red Sox, Ortiz es considerado el mejor bateador designado de su generación, una era que siguió a la que fue encabezada por el boricua Edgar Martínez.

Ortiz fue la pieza vital en la conquista de tres campeonatos de la Serie Mundial, incluyendo el MVP en la edición de 2013. Nacido en Santo Domingo, se convertiría en el segundo bateador designado en ser exaltado al Salón de la Fama desde que Martínez lo consiguió en el 2019.

De hecho, el propio Ortiz resaltó la figura de Martínez durante una entrevista que le realizaron en su país natal, en un espacio llamado Más que Pelota hace unos días.

En su intervención, Ortiz, quien ganó tres sortijas de Serie Mundial con los Red Sox de Boston, habló sobre el proceso de elección para el Salón de la Fama y sus oportunidades de convertirse en el segundo bateador designado legítimo en ingresar a Cooperstown.

“Entiendo que sí (hay oportunidad de entrar al Salón de la Fama), con la entrada de Edgar, que fue un jugador recio, un bateador increíble”, dijo Ortiz. “Humildemente, hice lo que tenía que hacer dentro del terreno, pero ya eso no depende de mí. Lo que yo podía controlar, yo lo controlé, que fue poner números”.

Edgar Martínez fue exaltado como bateador designado al Salón de la Fama en el 2019. David Ortiz podría unirse a ese grupo en las próximas horas. (Archivo)

“Cuando llegue el momento, no depende de uno. Esperar que pase y cuando pase, vamos a gozarlo los dominicanos. Eso no va a ser mío, va a ser de todos los dominicanos”.

“Tiene un gran chance”

Por su parte, el veterano periodista dominicano Enrique Rojas coincide en que su compatriota tiene prácticamente asegurada su entrada al Recinto de los Inmortales.

“Tiene un gran chance de ser selecto, no solo por el porcentaje que exhibe a horas de que se anuncie el resultado, sino que ha sido consistente con ese resultado. Sabemos que hay un bajón natural con aquellos que no revelan su voto. Creo que tiene la posibilidad de mantener y aguantar el bajón”, dijo el escritor de ESPNDigital.

“Pero incluso, si no es electo en su primera oportunidad, son diez años en la boleta y no conozco la historia de nadie que se haya acercado al 75% y no haya sido electo por los periodistas”.

Por otro lado, Rojas colocó a su compatriota en la lista de los mejores peloteros en la historia de su país.

“Es uno de los mejores jugadores del béisbol dominicano. Y no estoy hablando solamente en términos del total de números, porque si uno se fija, los números de Ortiz están por debajo de jugadores que además que batearon, jugaron muy bien sus posiciones”, agregó, mencionado a Vladimir Guerrero, Manny Ramírez, Albert Pujols, Robinson Canó y Alex Rodríguez, entre otros.

“Sin embargo, uno de los jugadores dominicanos más decisivos en la historia es Ortiz”, concluyó.