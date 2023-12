Yadier Molina tuvo en la mesa de negociaciones la oportunidad de formar parte del cuerpo técnico de los Cardinals de San Luis.

Al final, pasar mayor tiempo con su familia luego de 19 temporadas en las Grandes Ligas tuvo mayor peso sobre la posibilidad de volver a un dugout a tiempo completo fuera de Puerto Rico.

Molina, de 41 años, fue anunciado el pasado miércoles como asistente especial del presidente de operaciones de béisbol de los Cardinals. Asistirá a John Mozeliak en la organización.

“Lo pensé mucho”, dijo Molina a El Nuevo Día sobre unirse al staff del vigente mánager Oliver Marmol.

“Se negoció para eso también, pero lo que me conviene en este momento es la flexibilidad de este trabajo. El yo poder tomar decisiones de quedarme en Puerto Rico cuando quiera con mi familia y cuando tenga que ir para allá, voy par de días y regreso”, agregó el exreceptor.

PUBLICIDAD

Molina es el actual dirigente de los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Su debut como mentor fue a finales del año pasado con los Navegantes del Magallanes en la liga de Venezuela, par de meses después de su retiro de las Mayores.

En marzo, dirigió la novena de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 en Miami, Florida. Los boricuas se eliminaron en cuartos de final luego de dos subcampeonatos consecutivos.

Molina, considerado como un futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, fue uno de los mejores receptores de su generación al jugar toda su carrera con los Cardinals. Ganó dos Series Mundiales y totalizó nueve Guantes de Oro. Fue 10 veces Jugador Todo- Estrella, retirándose con promedio de bateo de por vida de .277 con 176 cuadrangulares y 1,022 carreras remolcadas.

Fuera del béisbol, es apoderado de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), además de correr equipos juveniles de pelota y voleibol en la isla.

“Esta decisión me da algo de ventaja de quedarme aquí con la familia. Un poco más de flexibilidad. Ellos me querían y yo quería ser parte de la organización. Se me dio una oportunidad que es bien flexible para ambos. Ahí lo veo como un tipo de enseñanza, aprendo otro tipo de estrategia para el juego. Se me dio, gracias a Dios”, indicó Molina sobre su nuevo rol con San Luis.

Los Cardinals terminaron últimos en la División Central de la Liga Nacional con marca de 71-91, un año después de ganar el banderín en la última temporada de Molina y del dominicano Albert Pujols.

PUBLICIDAD

En la temporada muerta, los Cardinals firmaron los abridores Sonny Gray, Lance Lynn y Kyle Gibson. Esta semana, cambiaron a los Red Sox de Boston al jardinero Tyler O’Neill.