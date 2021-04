Los fanáticos de Oakland esperaron un año para poder abuchear a los jugadores de los Astros de Houston por el escándalo del robo de señales de estos últimos en el 2017, el cual fue denunciado por un exjugador de dicha novena que ahora juega con los Athletics.

Durante los primeros cuatro partidos de la temporada celebrados en el RingCentral Coliseum, los más de 10,000 fanáticos que llegaron a la vieja facilidad en cada una de las jornadas se encargaron de hacerle la vida imposible a los integrantes de los Astros demostrándole con cada abucheo lo molestos que estaban por los vergonzosos actos que cometieron al utilizar medios tecnológicos y otras tretas engañosas para hurtar señales.

Los gritos de ‘cheaters’ (tramposos) y otros improperios no se hicieron esperar. Incluso, el boricua Carlos Correa, uno de los líderes de la novena texana, fue golpeado con un lanzamiento en su segundo turno en el partido del jueves.

Pero en el terreno la historia fue diferente.

Los jugadores de Houston fueron los que se encargaron de atormentar y hacerle pagar caro a los fanáticos y a los lanzadores de los Athletics con su tórrida ofensiva.

Houston barrió la serie de cuatro juegos ante su acérrimo rival de división dominándolos 35-9 anotándoles en cada uno de los partidos ocho o más carreras. Al hacerlo así, los Astros se convirtieron en apenas el cuarto partido en la historia de las Grandes Ligas que logra esa cuota de anotaciones en los primeros cuatro partidos de una temporada.

Los Astros, dirigidos por Dusty Baker, pegaron ocho jonrones y conectaron 47 imparables. Nada mal contra un equipo que en el 2020 los venció en siete de diez desafíos y que los logró desbancar de la primera posición.

“Miren, nosotros no nos sentimos bien acerca de esto”, dijo el mánager de Oakland, Bob Melvin a The Associated Press luego de que fueran barridos el domingo. “Nos sentimos un poco abochornados. Jugamos muy mal y ellos jugaron muy bien. Pero tenemos que cambiar un poco las cosas”.

Chas McCormick es felicitado tras marcar carrera durante uno de los partidos del fin de semana. (Jeff Chiu)

Una investigación llevada a cabo por Major League descubrió que los Astros del 2017 y 2018 utilizaron varios esquemas en el que incluyeron televisores, cámaras desde los jardines e incluso sonidos con zafacones y otros ruidos para alertar a sus bateadores sobre determinados lanzamientos.

El lanzador Mike Fiers, quien en el 2017 jugó para los Astros, hizo público los esquemas por los que fueron acusados y suspendidos por una temporada el entonces dirigente A.J. Hinch y el puertorriqueño Alex Cora, quien fungía como coach de la banca.

Los fanáticos que asistieron al RingCentral Coliseum de Oakland trataron con hostilidad a los Astros de Houston en la primera serie de la temporada. (Jeff Chiu)

También fue despedido el gerente general de la novena, Jeff Luhnow, y el expelotero Carlos Beltrán fue el único identificado de los jugadores de entonces, provocando esto que eventualmente fuera despedido de la dirección de los Mets de Nueva York sin haber dirigido un solo partido con este equipo.

Cuando Fiers hizo las denuncias pertenecía a los propios Athletics, situación que ayudó a encender la animosidad entre estos dos equipos y la fanaticada.

Fiers no lanzó en la serie por estar en la lista de inactivos.

“Estos muchachos están realmente hambrientos. Estuvimos apabullándolos desde el primer al último lanzamientos en toda la serie. Fue bueno para verlo y ser parte de ello”, sostuvo por su parte el jardinero Chas McCormick, quien pegó un cuadrangular en la serie.

Durante la serie Correa bateó cuatro hits, pero los dos mejores bateadores fueron Yuli Gurriel (7-15) y Alex Bregman (6-12 con dos jonrones).