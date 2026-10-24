Los Brewers le trancan el paso a los Rays y ganan 3-2 en el primer partido de la Serie Mundial

Trevor Megill ponchó a Jonny DeLuca con corredores en segunda y tercera base, logrando salir de un aprieto en la novena entrada; así, los Brewers de Milwaukee se llevaron una victoria de 3-2 sobre los Rays de Tampa Bay en el primer partido de la Serie Mundial, disputado la noche del viernes.

El ponche a DeLuca se produjo después de que Liam Hicks, de Tampa Bay, bateara para lo que parecía ser una doble matanza que ponía fin al encuentro, pero la jugada fue revertida tras una revisión en video. La revisión determinó que el pie derecho del campocorto de los Brewers, Cooper Pratt, no estaba en contacto con la base en el momento en que recibió un lanzamiento del segunda base Brice Turang.

Jacob Misiorowski permitió una carrera a lo largo de cinco entradas y se adjudicó la victoria.

Christian Yelich conectó un triple remolcador que dio inicio a un ataque de dos carreras en la primera entrada, poniendo a los Brewers en ventaja de forma definitiva. El momento fue celebrado por un estadio lleno, cuyos aficionados disfrutaban del primer partido de Serie Mundial en Milwaukee desde 1982. Jackson Chourio y William Contreras conectaron dos imparables cada uno; además, Contreras eliminó a dos corredores que intentaban robar base.

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Esta es la primera Serie Mundial desde 1980 —cuando los Philadelphia Phillies vencieron a los Kansas City Royals en seis partidos— en la que ambos contendientes buscan su primer título. Los otros equipos de las Grandes Ligas que aún no han ganado una Serie Mundial son los Colorado Rockies, los San Diego Padres y los Seattle Mariners.