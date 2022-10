San Luis - Los hermanos Luis Roberto y Roberto Clemente Jr. celebraron el 50 aniversario de hit 3,000 de su padre, el astro boricua Roberto Clemente, en el Busch Stadium de los Cardinals con una donación de $50,000 por parte de Yadier Molina, Albert Pujols y Adam Wainwright y de la organización de San Luis.

Molina y Pujols, quienes se retiran una vez concluya la temporada de Grandes Ligas, fueron recipientes del premio Roberto Clemente en 2018 y 2008, respectivamente. Wainright lo ganó en 2020.

El galardón se otorga anualmente a un jugador que demuestra los valores que el miembro del Salón de la Fama mostró en su compromiso con la comunidad y el valor de ayudar a los demás. El trofeo recibió el nombre del carolinense en 1973 luego de su trágica muerta el 31 de diciembre de 1972.

Tras recibir el donativo para la Fundación Roberto Clemente, Luis Roberto y Roberto Jr., junto al pequeño Roberto III, realizaron el lanzamiento de honor con Pujols y Wainwright recibiendo las pelotas en el plato. También, estaba el exjugador Ozzie Smith, ganador del premio en 1995.

“Superagradecidos porque San Luis tiene la mayor cantidad de recipientes del premio. Compartir con Pujols, que es gran amigo nuestro, Wainwright, Yadier y Ozzie fue emocionante. Carlos Beltrán, en 2013 (ganó el premio) y recuerdo cuando le dio el abrazo a mami (Vera Clemente), que lo sintió”, dijo Luis Roberto a El Nuevo Día.

Previo a la donación, la pantalla gigante del Busch Stadium presentó el pietaje del momento en que Clemente pegó el hit 3,000 en Pittsburgh contra los Mets de Nueva York.

“Es algo increíble que estemos en San Luis, y no en Pittsburgh. Estamos en una ciudad que lo está celebrando por convertirse en el jugador número 11 en llegar a la cifra. El legado que ha dejado para nosotros significa mucho. Celebramos 50 años de algo que todavía se siente, el calor del público orgullo de ese momento”, expresó Roberto Jr.

Molina, con 19 temporadas en las Grandes Ligas como uno de los mejores receptores de su generación, alzó el premio de Roberto Clemente luego de sus ayudas a la isla con su ‘Fundación 4′, tras el paso del huracán María en septiembre 2017.

“Para mí, Yadier hace el bien como lo hacía papi. Sé que a él no le gusta mucho dar a conocer lo que él hace. Son cosas que hace de corazón. No son cosas que se hacen para recibir un crédito y un homenaje, para decir que traje. Papi lo hacía de la misma forma. No llevaba prensa ni fotógrafo. Quizá pensaba que no visitaba los hospitales y hacía las cosas que hacía porque no le interesaba que se supiera. He visto a Yadier ese tipo de persona”, comparó Luis Roberto.

Encaminado 21 Nation

Los Clemente inauguraron este año el portal 21 Nation, tienda digital dedicada a vender mercancía de su padre como camisetas, abrigos y gorras.

“Esto es lo equivalente para lo que sería Michael Jordan para la marca Clemente. Todo va espectacular. Mi hijo diseñó las jerseys del 50 aniversario. Se tardó porque queríamos hacer algo especial y ahora mismo estamos orgullos del material que ha salido”, dijo Luis Roberto.

