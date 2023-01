En el papel los Leones de Ponce no consiguieron su clasificación a la postemporada a pesar de terminar con porcentaje de victorias de .500, pero en términos generales la renaciente franquicia siente que le envió un mensaje contundente a su base de fanáticos en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente: las luces del Estadio Paquito Montaner continuarán encendidas en años venideros.

Luego de ocho temporadas de ausencia en el circuito, los Leones regresaron al béisbol invernal para la campaña 2022-2023, la que concluyeron el miércoles con un triunfo 5-4 sobre el RA12. La victoria no fue suficiente pues dependían de que los Cangrejeros de Santurce perdieran en su último compromiso, lo que hubiera provocado un empate con balance de 25-25 para ambos equipos y forzado un duelo de muerte súbita que estaba programado tentativamente para este jueves en la noche.

Santurce, en cambio, no solo superó 7-0 a Carolina el miércoles, sino que con ese triunfo desplazó de la tercera posición a los Indios de Mayagüez, y de paso eliminó a Ponce.

PUBLICIDAD

Y aunque el sabor puede ser agridulce para la fanaticada y también para la gerencia por haber llegado tan cerca de la clasificación sin conseguirla, la realidad es que en la administración de la franquicia queda satisfacción porque considera que se estableció una buena base para asegurar de que hay Leones para rato.

“La victoria de nosotros fue bien grande para poder construir (para el futuro)”, dijo de entrada el tenedor de franquicia de los Leones, Oscar Misla, a El Nuevo Día, refiriéndose al triunfo de la última jornada de la temporada regular. “Llegar a 25 (victorias) era importante para nosotros, desde el punto de vista de que no es una temporada perdedora”.

Misla dijo que durante la campaña recibió comentarios de que si el equipo terminaba jugando para porcentaje de .500 sería suficiente para clasificar, pero que él no se sentía seguro y estimaba que debían ser unos 26 o 27 ganados para asegurar. A fin de cuentas, tenía razón. Fuera de los primeros dos lugares en la tabla de posiciones de la liga, que aseguraron Caguas (31-19) y Carolina (28-22), respectivamente, a inicios de esta semana, Santurce y Mayagüez se llevaron los últimos dos boletos a la postemporada con marca de 26-24.

Hubo inconsistencia

“Tampoco podemos tapar el cielo con la mano. Tuvimos nuestra inconsistencia. La pelota es así. Estuvimos a un strike de ganarle el primero del doble juego a RA12 (el 27 de diciembre). Y el día antes habíamos estado 6-0 (perdieron eventualmente 10-6)”, lamentó Misla, que aunque reconoció que el RA12 es un equipo con una filosofía de desarrollar peloteros jóvenes, “tampoco fue que perdimos contra una ‘cherry’, fue un equipo que le ganó a todo el mundo”.

PUBLICIDAD

El propietario de los Leones reconoció que las expectativas de la afición pudieron aumentar significativamente cuando Ponce tuvo una racha de siete triunfos consecutivos a principios de diciembre, con lo que subió a la segunda posición. E incluso admitió que en ese momento dijo ‘si olemos sangre, iremos por más’, en el sentido que la gerencia haría las movidas necesarias para pelear y ser contendores. Sin embargo, reconoció también que los demás equipos en esa etapa de la temporada no estaban completos y que eventualmente no solo completaron sus plantillas, sino que también comenzaron a conocer más de unos jugadores de los Leones y a hacer ajustes.

Al final de cuentas, la inexperiencia del talento joven, fue factor a juicio del gerente general y dirigente de Ponce, Edwin Rodríguez, quien especificó que se notó en la falta del bateo oportuno.

“En esos momentos cuando las millas cuentan, es cuando aflora la experiencia, o la inexperiencia”, dijo el mánager.

Sin embargo, su satisfacción es evidente por todo lo que se logró sin ni siquiera tener jugadores ni parque asegurado cuando comenzó el año 2022.

“Sentimientos encontrados no tengo… el único sentimiento es de satisfacción. Se hizo mucho con poco, por no decir mucho con nada. Porque realmente no teníamos parque, ni peloteros, ni bates ni bolas. Y estuvimos hasta el último día de la temporada con opción a clasificar”, analizó Rodríguez.

Rodríguez entiende que otro aspecto en que se notó la inexperiencia del talento joven de la plantilla, es que anímicamente se les hizo difícil a los jugadores dominar las emociones. El piloto dijo que cuando marchaba bien, jugaban entusiasmados, pero cuando las cosas iban mal en el terreno, la frustración pareció dominar.

PUBLICIDAD

Kevin Santa, el gran utility de Ponce, presenta la alineación de tus Leones en la Noche Spirit Airlines, y último partido de temporada regular en el regreso a #LaInvernal. 🗣 ¡Viene Ponceeeeee!!! Posted by Leones de Ponce LBPRC on Wednesday, January 4, 2023

Protagonista el talento joven nativo

No obstante, es ese talento joven y nativo, junto con algunos peloteros importados que expresaron interés en regresar la próxima temporada, que tanto Misla como Rodríguez señalan como protagonistas de la gran actuación de la franquicia en su regreso a la LBPRC.

Misla incluso dijo que algo que afectó la confección del equipo previo a la temporada, fue la poca garantía de que su estadio en remodelación pudiera estar listo a tiempo. Sin esa garantía, aseguró, era difícil comprometer a jugadores importados de mayor perfil para que vinieran a jugar béisbol invernal.

Destacó, sin embargo, que el saldo en el terreno fue positivo al final pues los Leones dominaron sus series particulares contra Santurce, Mayagüez y RA12, y solo perdieron las que tuvieron contra Caguas y Carolina.

A nivel de ejecución, cuando se habla del talento del equipo, Rodríguez resaltó por su parte a varias figuras cuando se le preguntó qué le gustó de su novena durante el desarrollo de la temporada.

“Muchas cosas… primero, el talento joven nativo. Desde un principio la idea era esa; que fuera la base para construir una franquicia. Considero que fue mucho más sólido (el talento nativo) de lo que se esperaba. Ese talento nativo, encabezado por Trei Cruz, y la revelación del equipo, Miguel Ausúa, un (lanzador) zurdo que nadie le hacía caso”, destacó Rodríguez.

El campocorto, nieto de la otrora estrella boricua de Grandes Ligas y de la liga invernal José “Cheo” Cruz, brilló con los Leones al batear .271 con ocho carreras impulsadas y 14 anotadas en solo 29 juegos, pues su organización de los Tigers de Detroit no le permitió continuar. Ausúa, por su lado, solo había jugado dos semanas con la desaparecida franquicia de Manatí en cinco años que lleva el lanzador en el profesionalismo, y a pesar de ser descartado por los otros equipos en tantos años, tuvo gran actuación con Ponce con récord de 3-1 y 2.74 de efectividad en 42.2 entradas.

PUBLICIDAD

Rodríguez alabó también a otros brazos como los de los relevistas Andrew Marrero (1-1, 2.81 ERA, 24 ponches en 16 entradas), Orlando Ortiz (0-0, 1.42 ERA, 13 ponches en 19 entradas). Entre los peloteros de posición nativos, resaltó el rendimiento de Kevin Santa, jugador de cuadro y de los jardines.

“Después, te puedo hablar del talento veterano, casi descartado, encabezado por Fernando Cabrera (4-2, 3.02 ERA), Jesmuel Valentín (.261, cuatro jonrones, 22 empujadas) y Julio Torres (2-2, 2.37 ERA). Esos tres fueron pilares veteranos que llevaron la batuta. Y entonces están los aciertos de los importados. Ahí está el cubano Juan Carlos Escarra, que los mismos ‘scouts’ que llevan años en la liga me decían que en los últimos años no habían visto un importado tan productivo, que no recordaban un importado de tanta calidad”.

Dos importados cubanos sólidos

El guardabosque derecho de los Leones de Ponce, Dairon Blanco, fue líder de bases robadas en la liga con 26. (Suministrada / LBPRC)

El receptor bateó .277 y fue líder del equipo en impulsadas con 25. Rodríguez también dio crédito al patrullero cubano Dairon Blanco, quien fue líder de bateo de los Leones con .301 (cuarto en la liga), y el mejor de todo el circuito en bases robadas con 26, un récord para temporadas de 50 juegos.

Así las cosas, Rodríguez entiende que se dejó una buena base para las próximas temporadas.

“Creo que sí, se tiró una buena base para la fanaticada. Y es bien interesante que no solo hubo la fanaticada tradicional, sino la joven… y muchas féminas jóvenes yendo al parque. Eso es buena señal, fanaticada joven, y fanáticas féminas jóvenes”, concluyó Rodríguez, mientras Misla pronosticó que “si por poco nos colamos en la postemporada, sin saber mucho de esto, estoy seguro que en nueve meses vamos a estar en la mesa de discusión cuando se hable de los equipos contendores”.