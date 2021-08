Los Red Sox de Boston venían de dominar ampliamente una serie de cuatro juegos a los Yankees de Nueva York para sacarles nueve juegos de ventaja en la División Este de la Liga Americana durante la última semana de julio.

Aunque la distancia entre Boston y los Rays de Tampa Bay -que se encontraban en el segundo lugar- se había reducido a dos juegos, los Red Sox, con marca entonces de 62-39, lucían sólidos y determinados a mantener ese liderato divisional.

La noticia de que en pocas semanas se produciría el tan esperado regreso de su as Chris Sale al montículo y la posibilidad de que adquirieran un par de piezas importantes en la fecha límite para realizar cambios de jugadores, obligaban a pensar que los Red Sox prevalecerían por más tiempo en ese primer lugar.

Pero todo cambió de momento para la tropa que dirige el boricua Alex Cora. Todo se ha venido abajo justamente cuando las millas cuentan.

Tras un triunfo ante los Blue Jays de Toronto el 26 de julio, los Red Sox han perdido 10 de los últimos 13 partidos, mientras que los principales rivales de su división han reaccionado luego de realizar movidas importantes al adquirir figuras de alto calibre para fortalecer sus respectivas plantillas.

Boston, que esta noche comienza una crucial serie ante los líderes Rays, tiene foja de 65-49 y se ha alejado a cuatro juegos de éstos en el segundo lugar. Peor aún, los Red Sox solo aventajan a los Yankees por dos partidos en la lucha por el segundo lugar y el segundo comodín y a tres de Toronto.

Los Red Sox están atravesando por su peor momento de la temporada y su dirigente así lo reconoce.

“Hay algunos de los muchachos que están ‘struggling’ -mala racha-. Hay algunos de ellos que necesitamos que luzcan mejor. Estamos trabajando en eso. Debemos ser mejores de lo que estamos luciendo ahora”, dijo recientemente Cora a los periodistas que cubren a los Red Sox.

Boston viene de perder ocho de diez juegos en la carretera, incluyendo un partido el domingo en el que dominaba 7-2 para finalmente caer 9-8 gracias a un jonrón de tres carreras de George Springer en la octava entrada.

“Fue fuerte esa derrota. Ofensivamente hicimos muchas cosas buenas. Tuvimos la oportunidad de sacarlos del camino, pero no lo hicimos”, señaló Cora a The Associated Press.

“Vamos a ser honestos. Estamos todavía en una buena posición. Fueron juegos fuertes en la carretera, pero vamos a nuestra casa a dominar”.

Los Red Sox están obligados a ello. Tienen por delante una serie de tres juegos que podría determinar su suerte en la división. Simplemente se meten en la pelea o podrían incluso ser desplazados a una tercera posición.

Pero la pregunta que se podrían hacer los fanáticos de los Red Sox sobre esta mala racha es la siguiente: ¿Qué ha sucedido con los Red Sox que han venido en picada desde principios de julio y que se ha venido agravando desde hace casi dos semanas?

El colapso ha venido de diferentes ángulos.

De acuerdo a estadísticas suministradas por The Boston Globe, hasta el 5 de julio los Red Sox promediaban 5.12 carreras por juego (tercero en la Americana), con .259 de promedio y .270 con corredores en posición anotadora. Su porcentaje en base era de .332.

Alex Cora, dirigente de los Red Sox, reconoce que hay algunos jugadores de su equipo que están atravesando por un mal momento ofensivo.

A partir de esa fecha, promedian 3.96 carreras por desafío, batean para .251 y su promedio con corredores en posición anotadora es de apenas .203.

Este último reglón resulta el más importante. Boston sobresalió los primeros meses de la temporada por ser un equipo acostumbrado a venir de atrás para ganar encuentros y los Yankees son un testigo fiel de ellos cuando perdieron varios partidos en las últimas entradas ante Boston.

Los bates de Boston en la actualidad están apagados a la hora de producir con gente en posición de anotar. Un ejemplo de ello es el hecho de que desde el 25 de julio en 22 apariciones con corredores en tercera base y menos de dos outs, solo han anotado en cuatro ocasiones.

PUBLICIDAD

En cuanto al pitcheo, desde el 6 de julio, los lanzadores abridores tienen una efectividad de 5.78 y sus relevistas 4.65. Antes de esa fecha, lo hicieron para 4.32 y 3.48, respectivamente.

Aguardan por Schwarber

Por otro lado, los Red Sox aún aguardan por el regreso de Sale, quien luego de perder la temporada pasada tras ser sometido a una cirugía Tommy John, está señalado para abrir el próximo sábado.

También esperan activar a Kyle Schwarber, quien fue cambiado a los Red Sox desde Washington. El poderoso bateador zurdo aún no se recupera de una lesión de hamstring. Tan temprano como el lunes se anunció que también se resintió de la ingle durante su rehabilitación.

Schwarber, quien vino lesionado de los Nationals, y los relevistas Hansel Robles y Austin Davis, fueron las respuestas del gerente general Chaim Bloom a los movimientos que realizaron los Yankees de Nueva York con Anthony Rizzo y Joey Gallo; los Rays con Nelson Cruz; y los Blue Jays con el derecho boricua José Berríos.

Desde esa fecha, Boston tiene marca de 2-7, Nueva York lo hace para 8-1, Toronto tiene 8-2 y Tampa 6-2.