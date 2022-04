Port St. Lucie, Florida - El as de los Mets, Max Scherzer, está lidiando con un problema en el tendón de la corva y no está seguro cuándo lanzará, otro revés frustrante para la parte superior de la elogiada, pero repentinamente frágil rotación de Nueva York.

Un día después de que los Mets dijeran que la estrella Jacob deGrom se perderá un tiempo significativo por una lesión en el hombro, Scherzer fue descartado de su salida el sábado por la mañana en un juego simulado.

A solo cinco días del día de la inauguración de la temporada de Grandse Ligas, en Washington, Scherzer dijo que no estaba seguro de los planes inmediatos. El tres veces ganador del premio Cy Young dijo que no espera que la situación con su tendón de la corva derecho sea un problema a largo plazo.

“No sé”, dijo Scherzer cuando se le preguntó cuándo volvería a lanzar. “He tenido estas pequeñas lesiones en los hamstrings antes. Se van en días. Afortunadamente he tenido bastante suerte como para no tener lesiones graves en los hamstrings. Solo he tenido pequeños contratiempos”.

“Creo que esto es lo mismo. Para mí, es solo una cosa del día a día… pero cuando estás lidiando con hammies, nunca se sabe”.

El mánager de los Mets, Buck Showalter, dijo que confiará en el derecho de 37 años y escuchará su opinión más adelante, pero agregó que Scherzer todavía estaba en consideración para la apertura del día inaugural contra sus excompañeros de los Nationals.

“Si miras los días que quedan y los días libres, sí, pero no estoy comprometido con eso”, dijo Showalter.

Los Mets firmaron a Scherzer como agente libre con un contrato de $130 millones por tres años. Eso pareció darles un frente dominante en la rotación, pero la noticia de que deGrom no lanzaría hasta dentro de cuatro semanas fue una gran mella en esas esperanzas.

No hay un calendario para el regreso de deGrom. Además del tiempo que no lanzará, el dos veces ganador del premio Cy Young podría necesitar al menos un mes después de eso para prepararse para lanzar en las Mayores, y ese podría ser el mejor de los casos después de que se perdió la segunda mitad del año pasado a causa de una lesión en el codo.

El Todos Estrellas Chris Bassitt, adquirido el mes pasado en un intercambio con Oakland, está listo para lanzar el partido de la Liga de la Toronja del domingo. Carlos Carrasco y Taijuan Walker están alineados para completar la parte trasera de la rotación.

“Solo porque algo no suceda en el primer juego de la temporada, no voy a poner todo en desorden por un lugar o incluso dos lugares”, dijo Showalter.

“Tenemos opciones para ir en diferentes direcciones si queremos. Les dije a esos tres muchachos que continuaran por el camino en el que están ahora”, dijo.

Otros dos lanzadores podrían ser útiles para mantener la rotación en orden.

El lanzador derecho Tylor Megill y el zurdo David Peterson, los dos primeros abridores fuera de los cinco titulares previstos, se han extendido a cinco entradas esta primavera.

“Se han presentado como opciones, seguro”, agregó Showalter.

El jueves salió a la luz la dolencia de Scherzer.

“Me di cuenta de algo hace un par de días al correr”, dijo. “El tendón de la corva simplemente se tensó, no sentí que lo tensé ni nada por el estilo. Tuve una buena recuperación los últimos dos días”.

“Luego seguí mi rutina normal para intentarlo y comenzar hoy, y el tendón de la corva simplemente se tensó”, dijo.

A diferencia de deGrom, Scherzer dijo que aún podría mantener parte de su rutina, lo que haría que su recuperación llevara menos tiempo que la de deGrom.

“Afortunadamente, esto realmente no afecta cuando lanzo, así que puedo entrar en mi mecánica de lanzamiento”, dijo Scherzer.

El ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2013 para Detroit antes de capturar un par con los Nationals en 2016 y 2017, Scherzer dijo que tenía una gran rutina de ejercicios fuera de temporada. El inicio de los entrenamientos de primavera se retrasó este año debido a que los propietarios y jugadores de las Grandes Ligas trabajaron para resolver un cierre patronal de 99 días.

“Es frustrante. Realmente trabajé duro esta temporada baja, levantando peso con mis piernas, corriendo todo el tiempo. Siento que estaba en un lugar realmente bueno con mi cuerpo y mi brazo”, dijo Scherzer.