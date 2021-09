Cuando el empresario Steve Cohen adquirió la franquicia de los Mets de Nueva York en octubre del pasado año por una cantidad cercana a los $2,450 millones, prometió que su equipo no solo competiría en la división Este de la Liga Nacional, sino que haría todo a su alcance para que llegara hasta la Serie Mundial.

Casi un año después y no empece a que no escatimó en hacer inversiones millonarias en la adquisición de nuevos talentos, los Mets están eliminados del panorama de los playoffs.

Fue una decepcionante temporada, que transcurrió con muchas altas y bajas para los Mets. Sin embargo, fue la segunda etapa de la campaña la que sentenció la suerte de la novena neoyorquina.

Las lesiones volvieron a jugar un papel determinante en la temporada del 2021. Nueva York apenas pudo tener en sicronía su rotación.

Jacob deGrom, uno de los mejores lanzadores del béisbol, no lanza desde principios de julio debido a dolencias en su codo derecho. Tenía marca de 7-2 y una tacaña efectividad de 1.08 cuando salió de la rotación. De igual forma, tampoco han podido contar con Noah Syndengaard, quien no lanza en las Mayores desde el 2019 tras haber sido sometido a una cirugía Tommy John.

El veloz tirador derecho está lanzando en liga menor y podría tener alguna participación como relevista antes de que concluya la temporada este próximo fin de semana, pero no existen garantías.

Carlos Carrasco, quien llegó en el cambio junto al boricua Francisco Lindor desde Cleveland, no vino a lanzar hasta finales de julio.

Varios jugadores de posición como el propio Lindor, Brandon Nimmo, y lanzadores como Seth Lugo y Dellin Betances, entre otros, tuvieron largas estadías en la lista de lesionados.

Los Mets también tuvieron problemas ofensivos la mayor parte de la temporada. Lindor, quien fue la principal inversión hecha por Cohen antes del comienzo de la temporada, está teniendo una decepcionante actuación.

Lindor fue la principal apuesta de la gerencia al firmarlo por diez años y $340 millones. Sin incluir el partido del domingo, Lindor promedia .228 con 17 jonrones y 55 remolcadas.

“La ofensiva fue una de las cosas que no estuvieron o no fue consistente. Estuvo presente aquí ó o allá y en la segunda mitad de la temporada estuvo un poco mejor, pero no fue lo suficiente”, dijo el debutante dirigente Luis Rojas, según reseño el New York Post.

Los Mets entraron a la jornada del domingo con una racha de cuatro fracasos al hilo, y 12 derrotas en sus últimos 15 juegos. Desde el receso del Juego de Estrellas tienen marca de 25-40.

“Hemos tenido un itinerario fuerte desde la fecha de cambio (31 de julio). No es un secreto, necesitamos hacer más carreras. Nuestra defensa en la segunda mitad de la temporada no ha sido como en la primera parte. Tampoco el pitcheo ha sido tan bueno como lo fue en la primera mitad”, analizó Rojas.

Costosa la salida de deGrom

Cuando deGrom lanzó por última ocasión con los Mets de Nueva York el 7 de julio, la novena neoyorquina ocupaba la primera posición en el Este de la Liga Nacional con marca de 46-38 y una ventaja de 4.5 sobre los Phillies de Filadelfia y a cinco de los Braves de Atlanta. Una lesión en el codo de lanzar sacó de carrera al veloz tirador, que al momento tenía foja de 7-2 y una excelente efectividad de 1.08. Desde entonces todo fue cuesta abajo para los Mets, que al no contar con su mejor carta de triunfo, han hilvanado marca de 27-43. La ausencia de deGrom ha sido una de las razones de la debacle neoyorquina.

Los Mets de Nueva York estaban en la primera posición en la división Este cuando su estelar lanzador Jacob deGrom se lastimó el codo.

Lindor fue una decepción

La mayor apuesta de Cohen cuando adquirió la franquicia de los Mets fue comprometer a Lindor con un supercontrato y lo logró. Poco antes del inicio de la temporada, el boricua firmó un lucrativo contrato de diez temporadas y $340 millones. Lindor se había convertido en la nueva cara de la llamada gran urbe y la atención de todos en Nueva York estaba puesta en él. Pero Lindor ha experimentado un año de pesadilla. El ambidextro bateador no ha sido ni una sombra de lo que fue en Cleveland. Apenas promedia .228 con 17 jonrones y 55 impulsadas. Solo promedia .223 contra lanzadores derechos y .239 contra zurdos. También perdió tiempo significativo (poco más de un mes) por una lesión en el oblicuo derecho. El desempeño inconsistente de Lindor ha afectado en gran parte la alineación del equipo.

La ofensiva nunca arrancó

Se suponía que la presencia de Lindor le diera una inyección poderosa a la alineación de los Mets y que convertiría en mejores bateadores a sus compañeros. Pues no solo el cagüeño ha estado sumido en una temporada mediocre sino que, con la excepción de Pete Alonso, el resto ha estado apagado en la ofensiva. Los Mets ocupan la posición número diez en promedio colectivo en la Nacional con .238. Solo tres equipos tienen menor cantidad de jonrones en la temporada con 167. Son el penúltimo equipo en carreras impulsadas con 571. Ocupan el último lugar en anotadas con 602. Para complicar aún más las cosas, los bateadores de los Mets solo promedian .236 con corredores en posición anotadora.

Pete Alonso es uno de los pocos bateadores de los Mets que están rindiendo ofensivamente. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Los Mets tuvieron un hospital

La mayoría de los integrantes de los Mets estuvieron en un momento dado en la lista de lesionados o fuera por COVID-19 en la temporada. Algunos de ellos, como el caso de Brandon Nimmo, estuvieron en más de una ocasión en la misma. Ciertamente, los Mets apenas pudieron tener un equipo saludable dentro del terreno de juego. Peloteros como Lindor, Michael Conforto y deGrom tuvieron largas estadías en la lista de inhabilitados. Los Mets prácticamente tuvieron un hospital y resulta difícil que un equipo sin salud pueda mantenerse con opciones para llegar a unos playoffs.