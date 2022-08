Luego de múltiples especulaciones sobre los equipos que estaban interesados en el cotizado guardabosque dominicano de los Nationals de Washington, Juan Soto, los Padres de San Diego consiguieron cargar con el ‘premio mayor’ del mercado de cambios justo en la fecha límite para transacciones.

De acuerdo al reportero especializado Jon Morosi en su cuenta de Twitter, los Padres adquirieron a Soto, de 23 años, y al primera base de 29 años Josh Bell, a cambio de varios jugadores que pasan a los Nationals. El también analista de béisbol Jon Heyman reportó luego que en el cambio fue incluido el estelar inicialista Eric Hosmer.

Pero según los reportes, Hosmer no está de acuerdo con el cambio y en su contrato figura una cláusula de no cambio a ciertos equipos, incluyendo los Nationals. Hosmer había sido firmado en 2018 como agente libre por $144 millones y ocho temporadas por los Padres, procedente de los Royals.

PUBLICIDAD

Entretanto, The Associated Press citó a una persona con conocimiento directo de la movida, que señaló que los Padres y los Nationals acordaron un acuerdo multijugadores sujeto a que el primera base de San Diego, Eric Hosmer, renuncie a su cláusula de no canje. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque las negociaciones estaban en curso.

A Hosmer se le deben alrededor de $7 millones por el resto de esta temporada y $13 millones anuales desde 2023-25.

Si se completa el trato, los Nationals obtendrían a Hosmer, al lanzador zurdo MacKenzie Gore y a los prospectos James Wood (jardinero), C.J. Abrams (campocorto), Robert Hassell III (jardinero) y Jarlin Susana (lanzador).

Soto se convirtió repentinamente en ficha de cambio para Washington cuando rechazó una oferta por $440 millones y 15 temporadas que lo hubiera convertido en el pelotero mejor pagado de la historia de las Grandes Ligas.

Enseguida comenzaron los rumores de que sería colocado en el mercado de cambios esta misma temporada, y más tarde la gerencia de los Nationals lo confirmaría al entrar en negociaciones con varios equipos. Se dijo que hasta siete equipos en contienda para los playoffs estaban interesados.

Los Dodgers de Los Ángeles y los Cardinals de San Luis figuraban como dos de los equipos que estaban más interesados al llegar la recta final para los cambios, aparte de los Padres.

En los Padres Soto se unirá a otros dos jugadores dominicanos de lujo. El antesalista Manny Machado fue firmado como agente libre previo a la campaña 2019 por $300 millones y 10 temporadas, mientras el cotizado campocorto Fernando Tatis, Jr. recibió una extensión contractual antes de la temporada 2021 por $340 millones y 14 campañas. Al momento está en la lista de lesionados.

PUBLICIDAD

En lo que se conoce el futuro de Soto en los Padres, el cambio le permite tenerlo bajo control pues su contrato vigente al llegar desde Washignton, no expira hasta después de la temporada 2024.

Soto está en su quinta temporada en las Mayores, desde su debut en 2018, y en cinco campañas no completas posee números ofensivos impresionantes, como su promedio de 34 cuadrangulares con 104 carreras empujadas por cada 162 juegos, con promedio formidable de .293.

Luego de quedar segundo en la votación para el premio de Novato del Año de la Liga Nacional en 2018, en su segunda temporada desapareció 34 pelotas y remolcó 110 carreras, en apenas su primer año completo de juego.

Sin contar la acortada temporada de la pandemia en 2020, su mejor año en promedio de bateo ha sido hasta ahora el de 2021, cuando registró .313 con 29 jonrones y 95 impulsadas, en otra gran demostración.

Esta campaña, hasta el momento, está bateando .246 con 21 jonrones y 46 carreras remolcadas para los sotaneros Nationals de Washington, últimos en el Este de la Liga Nacional con marca de 35-69.