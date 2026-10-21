Los Rays de Tampa Bay construyeron un campeón de liga sin abrir la chequera

Los Rays de Tampa Bay se convirtieron en campeones de la Liga Americana gracias a canjes astutos, contrataciones económicas y la fortaleza de la organización para identificar, desarrollar y maximizar el talento.

Están a cuatro victorias del primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia gracias a decisiones inteligentes del presidente de operaciones de béisbol Erik Neander, el mánager Kevin Cash y sus equipos de scouts y coaches.

Los Rays se enfrentarán a los Brewers de Milwaukee desde este viernes por la noche.

Solo tres jugadores del roster de 26 hombres de Tampa Bay en la Serie de Campeonato de la Liga Americana fueron seleccionados en el draft por el equipo, y el primera base Jonathan Aranda fue una firma internacional.

El veloz jardinero Chandler Simpson y el zurdo Ian Seymour fueron selecciones de segunda ronda, y el campocorto Taylor Walls fue una selección de tercera ronda.

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Los dos veces All-Stars Junior Caminero, dominicano y Yandy Díaz, cubano están entre los 16 jugadores adquiridos mediante canjes. Ambos llegaron desde Cleveland, en acuerdos separados.

Cada uno conectó un jonrón de dos carreras para sellar una victoria 7-3 sobre los Guardianes el lunes por la noche, que aseguró el tercer banderín de los Rays.

El derecho Nick Martinez encabeza la lista de cuatro jugadores que fueron firmados como agentes libres. El zurdo Cam Booser firmó como agente libre de ligas menores y el derecho Kevin Kelly fue una selección del Draft de la Regla 5.

Los Rays comenzaron la temporada con una nómina de $90.5 millones de dólares, que ocupó el puesto 26 en las Grandes Ligas, prueba de que los movimientos acertados pueden ser un camino hacia el triunfo en lugar del gasto descontrolado. Los Brewers tenían la 19.ª nómina más alta de MLB al 31 de agosto.

El receptor Liam Hicks se unió a los Rays procedente de Miami en la fecha límite de canjes del 3 de agosto. Bateó para .284 con 18 jonrones y 82 carreras impulsadas entre los dos clubes en su segundo año en las Grandes Ligas.

El infielder de ascendencia puertorriqueña Richie Palacios, quien conectó un doble de dos carreras en el sexto juego contra los Guardianes, llegó desde San Luis en 2024.

Los jardineros Jonny DeLuca, Victor Mesa Jr. y Ryan Vilade también fueron adquiridos en canjes, y Cedric Mullins fue firmado como agente libre la temporada baja pasada.

Rotación abridora

El as abridor Drew Rasmussen fue seleccionado originalmente por los Rays en la primera ronda en 2017, pero no firmó con ellos debido a preocupaciones tras su primera cirugía Tommy John.

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Fue seleccionado por los Brewers en la sexta ronda en 2018, debutó con ellos en 2020 y finalmente fue traspasado a Tampa Bay en 2021.

Freddy Peralta, el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato, se unió a los Rays en la fecha límite de canjes este año tras una mala primera mitad con los Mets y enderezó el rumbo en Tampa Bay. Fue canjeado de Milwaukee a Nueva York la temporada baja pasada después de ganar 17 juegos.

Martinez firmó un contrato de un año y $13 millones como agente libre unos días antes de que se abriera el entrenamiento de primavera. Ganó 15 juegos, registró una efectividad de 3.10 y fue seleccionado a su primer Juego de Estrellas.

El derecho Griffin Jax llegó desde Minnesota en la fecha límite de canjes de 2025. Tuvo una efectividad de 3.53 en 34 juegos, incluidos 23 como abridor.

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