Los Royals finalizan los playoffs llenos de ambiciones para el 2025

La experiencia dejó al astro en ciernes de los Royals con un deseo ardiente no solo de regresar a los playoffs el próximo año, sino de llegar mucho más lejos.

Tuvieron a Nueva York contra las cuerdas, al dividir los dos primeros juegos en el Yankee Stadium. Pero los Royals no pudieron ocuparse de sus asuntos en casa, donde habían sido tan buenos la mayor parte del año.

“Estoy feliz por la ciudad. Estoy feliz por la organización porque hicimos lo que hicimos este año”, dijo el mánager de Kansas City, Matt Quatraro. “Pero no importa lo que otras personas pensaron que pudimos lograr este año. Nuestros muchachos tenían mayores expectativas para sí mismos, y así es como debes abordar este deporte. No vienes aquí pensando: ‘¡Oh, espero que mejoremos un poco!’. No es así como funciona a nivel de las Grandes Ligas”.