Martín “Machete” Maldonado nunca olvidará el suceso.

Viajaba de Mayagüez a Carolina para un partido de la liga invernal en enero de 2007, cuando militaba con los Indios. Y durante el trayecto recibió una noticia inesperada: los Angels de Anaheim le informaban que quedaba fuera de la organización con apenas tres campañas en las Menores, luego de haber sido reclamado en el turno 803 del sorteo de novatos de 2004 y de recibir un bono de $10,000.

“El jefe de liga menor me llamó para decirme que me dejaban libre y se me aguaron los ojos”, recordó el receptor de los Astros de Houston en el podcast Tiempo Extra de El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Fue una de las experiencias más difíciles. Tenía que tomar una decisión: seguir jugando o irme a estudiar”, relató.

Maldonado compartió la noticia con sus compañeros de equipo y el adiestrador de pitcheo, Rafy Chaves, le hizo un acercamiento al naguabeño. Al ver que contaba con un potente brazo, Chaves, quien en aquel momento era el coach de pitcheo de los Mariners de Seattle en las Mayores, le sugirió a Maldonado subir al montículo y cambiar de posición.

Maldonado cuenta que hizo un bullpen ante la mirada de Chaves. Precisó que hubo envíos que alcanzaron las 96 millas por hora. Chaves, de inmediato, se interesó en firmarlo como lanzador. “Me dice que me quiere firmar, y yo le digo: ‘Rafy es que no me gusta correr y no creo que el brazo me dure mucho’”.

De todos modos, Maldonado no le cerró las puertas. “Le dije que me diera dos semanas para buscar trabajo como receptor y si no aparece nada, entonces firmo como pitcher”.

En la noche, Maldonado llegó a su residencia en Naguabo y habló con sus padres. “En la cuenta de banco solo tenía $1,000 y tenía dos opciones: irme a estudiar o intentarlo una vez más. Mis padres me apoyaban en cualquier decisión”, dijo Maldonado al señalar que su salida de la organización de los Angels estuvo relacionada a problemas de disciplina “porque no le aguantaba nada a los gringos”.

Maldonado buscó trabajo como receptor en otras organizaciones y Boston, Milwaukee y Kansas City se interesaron en sus servicios. Maldonado optó por los Brewers y el resto es historia. En 2011 debutó en las Mayores con los Brewers; el 2017 ganó el Guante de Oro en su regreso a los Angels; y esta campaña fue considerado el más valioso de los Astros.

De su trayectoria de su carrera en el béisbol, el puertorriqueño, con 10 campañas y más de 700 partidos jugados en las Grandes Ligas, conversa con los periodistas Noel Piñeiro Planas y Carlos Rosa Rosa en este episodio del podcast Tiempo Extra.