Hace aproximadamente un mes, Manny Colón le hizo una llamada a los nuevos propietarios de los Cangrejeros de Santurce para recomendarles un candidato para el puesto de gerente general.

Colón se tomó el atrevimiento de hacerlo por la amistad que tenía con Tobías Carrero, empresario venezolano y propietario de la aseguradora Multinational y ahora dueño de la franquicia santurcina.

¿Cuál sería la sorpresa poco tiempo después? Carrero lo llamó para ofrecerle la posición.

Colón, quien se desempeña como director de operaciones de liga menor de los Athletics de Oakland, no lo pensó dos veces y aceptó.

“Le di el nombre, pero una semana después me llamó para decirme que tenía una mejor idea. ‘Te quiero nombrar a ti y a tu hermano’, recordó Colón, un puertorriqueño nacido en Estados Unidos, que trabajó por dos décadas con los Marlins de Miami.

“Me dijo tú has hecho de todo en Grandes Ligas. Vamos a traerte para tu casa. Y así me siento... en mi casa. Cuando tú dices Santurce, dices Licey, New York Yankees. Es una franquicia con mucha historia”.

Colón, quien tiene una maestría en administración deportiva, fue nombrado gerente general de los Cangrejeros en pasados días, una designación que tiene al ejecutivo por las nubes.

“Esto es algo que desde los 16 años he soñado con hacer. Imagínate tener una oportunidad para trabajar donde Clemente (Roberto) jugó, Peruchín (Cepeda), Rubén Gómez, Frank Robinson, Willard Brown, Bob Thurman y un gran amigo mío Tany Pérez”, dijo mencionando algunas de las grandes figuras que han pasado por esta legendaria franquicia.

“Decir que voy a ser gerente general de una franquicia así, es un sueño. Ahora mismo soy como un nene entrando a una tienda de dulces”.

Colón destacó el hecho de que tendrá la oportunidad para trabajar junto a su hermano Kelvin, quien se desempeña como evaluador de talentos de la organización de los Dodgers de Los Ángeles. Eso le agrega un valor adicional a la operación.

Kelvin, quien trabajó en los pasados años con los Indios de Mayaguez, será asistente general y se encargará de manejar los asuntos administrativos del equipo durante el tiempo que su hermano esté en los Estados Unidos.

Colón reside en Arizona.

“Tener la oportunidad de trabajar con mi hermano en la pelota es importante. Tomé la posición porque papi y mami viven en Puerto Rico. Mi papá no está bien de salud y es un chance para estar más tiempo con él. Estar con mi hermano es un sueño”.

El nuevo ejecutivo de los Cangrejeros recalcó que antes de aceptar la posición lo consultó con la organización de Oakland y ésta le otorgó el permiso.

“Yo no tomo esta decisión si Oakland no me brinda la oportunidad. Ellos me dieron el permiso”.

Los Cangrejeros, una de las franquicias más ganadoras en la historia del béisbol invernal puertorriqueño, tendrán nuevos administradores para la próxima campaña invernal.

Luego de que la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente destituyera del cargo de administrador al norteamericano Thomas Axon, el organismo llegó a un acuerdo con Impulse Sports Entertainment-filial del Grupo Multinational- para que asumiera las riendas del equipo.

“A mí toda la vida me han encantado los retos. Nací en los Estados Unidos, latino. Trabajé en oficinas administrativas que decían que no podía hacerlo y lo logré. Yo lo quiero lograr con Santurce es para la fanaticada. Con disciplina, dedicación. Queremos ganar”.

Por último, Colón, de 43 años, indicó que no se ha discutido las posibilidades de acuerdos de trabajo con Oakland o con los Dodgers para traer peloteros de sus fincas.

“Ellos ven esto como una avenida nueva donde pueden enviar peloteros. También los Dodgers con Kelvin. Los equipos se van a sentir mejor sabiendo que tienen dos muchachos que trabajan afuera con equipos de Grandes Ligas para enviar peloteros”, concluyó Colón, de familia utuadeña.