Nueva York- El jardinero de los Braves de Atlanta, Marcell Ozuna, fue arrestado el sábado por cargos de estrangulamiento por asalto agravado y delito menor de violencia doméstica.

El pelotero dominicano de 30 años fue fichado por el Departamento de Policía de Sandy Springs, según los registros de la cárcel del condado de Fulton, y un usuario publicó en Twitter una foto aparente de su arresto. Sandy Springs es un suburbio de Atlanta.

El Departamento de Investigaciones de las Grandes Ligas planea revisar el asunto bajo la política conjunta de violencia doméstica que existe entre la MLB y la asociación de jugadores.

“Nos enteramos del arresto de Marcell Ozuna a principios de esta noche e informamos de inmediato a la Oficina del Comisionado”, dijeron los Braves en un comunicado. “Los Braves apoyan plenamente la política de las Grandes Ligas sobre la violencia doméstica que enfatiza al máximo que nuestra sociedad no puede y no tolerará violencia doméstica en cualquier forma. Hasta que se complete la investigación, no tendremos más comentarios y todas las consultas sobre el asunto deben remitirse a la Oficina del Comisionado “.

Ozuna fue colocado en la lista de lesionados el viernes por los Braves con dos dedos dislocados en su mano izquierda. En la foto que circula de su aparente arresto, lleva un yeso amarillo brillante en su mano izquierda.

Ozuna volvió a firmar con Atlanta en febrero con un contrato de $65 millones y cuatro años después de una primera temporada estelar con los Braves en 2020. Bateó .338, lideró la Liga Nacional con 18 jonrones y terminó sexto en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Atlanta está en Nueva York para una serie contra los Mets este fin de semana.

La esposa de Ozuna, Genesis Ozuna, fue arrestada por un cargo de violencia doméstica en Miami hace un año el sábado.