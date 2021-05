Nueva York - El ex dirigente de los Mets de Nueva York, Mickey Callaway, ha sido suspendido por las Grandes Ligas hasta al menos el final de la temporada 2022 luego de una investigación de acusaciones de acoso sexual.

Poco después del anuncio de la suspensión de MLB, los Angels de Los Ángeles dijeron que habían despedido a Callaway, quien trabajaba como entrenador de pitcheo del equipo desde octubre de 2019 aunque estaba suspendido del equipo desde el 2 de febrero, cuando se anunció la investigación.

El comisionado Rob Manfred no dio a conocer detalles de lo que determinó la investigación de MLB, pero dijo en un comunicado: “He concluido que el Sr. Callaway violó las políticas de MLB y que se justifica la colocación en la lista de no elegibles”.

El anuncio llega casi un mes después que en una decisión similar Manfred colocó al boricua Roberto Alomar en la lista de inelegibles de forma indefinida por un alegado caso igualmente de acoso sexual del que no se han revelado mayores detalles. El boricua, quienes miembro del Salón de la Fama, aceptó la decisión pero dejó saber que estaba en desacuerdo con la decisión y deseoso que su caso algún día pudiera verse en una corte en la que pueda defenderse públicamente por la acusación.

PUBLICIDAD

En un informe publicado el 1 de febrero, The Athletic dijo que Callaway “persiguió agresivamente” a varias mujeres que trabajan en medios deportivos y envió a tres de ellas fotos inapropiadas.

Callaway envió mensajes no solicitados y, a veces, sin respuesta de las mujeres por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales, pidió a una que enviara fotos de desnudos a cambio, según el informe. A menudo comentaba sobre su apariencia de una manera que los hacía sentir incómodos y en una ocasión “acercó su entrepierna a la cara de un reportera” mientras ella lo entrevistaba, dijo The Athletic.

“Queremos agradecer a las muchas personas que cooperaron con nuestro Departamento de Investigaciones en su trabajo, que abarcó los puestos del Sr. Callaway con tres clubes diferentes”, dijo Manfred. “Los clubes que emplearon al Sr. Callaway cooperaron plenamente con el DOI, incluido el correos electrónicos y ayuda para identificar testigos clave”.

Manfred dijo que una vez que termine la temporada 2022, Callaway puede solicitar una posible reinstalación.

Callaway no respondió a un mensaje de texto de The Associated Press en busca de comentarios.

ESPN informó una declaración que dijo que era de Callaway que citó diciendo: “Pido disculpas a las mujeres que compartieron con los investigadores cualquier interacción que las hiciera sentir incómodas. Para ser claros, nunca tuve la intención de hacer sentir a nadie de esta manera y no entendí que estas interacciones podrían hacer eso o violar las políticas de MLB. Sin embargo, esos son mis propios puntos ciegos y asumo la responsabilidad de las consecuencias”.

PUBLICIDAD

Hace un mes, MLB anunció una suspensión indefinida también por un caso de alegado acoso sexual que investigaron, contra el retirado pelotero boricua Roberto Alomar.

El exjugador de 46 años fue entrenador de pitcheo de los Indios de Cleveland durante cinco años antes de dirigir a los Mets en la temporada 2018-19.

“En un esfuerzo por comprender y aprender de esta experiencia, la oficina del comisionado compartió con nosotros recomendaciones prospectivas basadas en los conocimientos que obtuvieron desde el momento en que Mickey Callaway era miembro de nuestra organización”, dijo el propietario de los Indios Paul Dolan en un comunicado.

“Si bien no se nos proporcionaron detalles del informe o de experiencias o relatos individuales, no hubo ningún hallazgo contra los Indios de Cleveland en relación con el asunto de Callaway”.

Dolan continuó diciendo que “la información que compartió la oficina del comisionado refuerza nuestra propia conclusión de que no hicimos lo suficiente como organización para crear un entorno en el que las personas se sintieran cómodas, denunciando la conducta inapropiada que experimentaron o presenciaron. Hemos contratado a un experto externo con amplia experiencia relacionada con la cultura del lugar de trabajo y las prácticas de presentación de informes para ayudar a fortalecer la organización”.

El gerente general de los Indios, Chris Antonetti, dijo que el club no fue sancionado como resultado de la investigación pero, al igual que Dolan, lamentó que el equipo no haya producido una cultura laboral en la que las mujeres se sientan cómodas denunciando el acoso sexual.

“Eso es lo que me molesta”, dijo Antonetti. “Así que quiero asegurarme de que hacemos todo lo posible para crear un mejor entorno en el futuro. Eso es en lo que yo y nosotros nos enfocamos exclusivamente en cómo continuamos creciendo y mejorando organizacionalmente”.

PUBLICIDAD

Los Mets dejarán en pie sus comentarios anteriores sobre Callaway, dijo el portavoz Harold Kaufman.

Callaway pasó la temporada 2020 acortada por el coronavirus como entrenador de pitcheo de los Angelinos bajo el nuevo gerente Joe Maddon.

“Por lo que tengo entendido, Mickey lo reconoció. Creo que eso es bastante fuerte”, dijo Maddon. “Estoy seguro de que no solo nosotros, sino otras organizaciones, grupos no solo en el béisbol, sino que creo que en la industria en general todos ven el proceso de contratación de manera un poco diferente en este momento ... Creo que la investigación de antecedentes se volverá un poco más estricta”.

El entrenador del bullpen Matt Wise se ha desempeñado como entrenador de pitcheo de los Angelinos desde la suspensión de Callaway.