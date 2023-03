El gerente general de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol, Joey Solá, señaló que se están considerando hasta tres candidatos para decidir quién será su sustituto del jugador de cuadro José Miranda, quien ayer se dio de baja del torneo.

A más tardar este mismo jueves en la tarde, la Federación de Béisbol (FBPR) debe someter a los organizadores del certamen y a Grandes Ligas, el nombre del sustituto de Miranda. Y se espera que de inmediato la FBPR haga el anuncio público con el nombre del jugador que ocupará el espacio del primera base y antesalista de los Twins de Minnesota, que tuvo que ser retirado del torneo por una dolencia que aqueja su hombro derecho.

Por esa dolencia, Miranda no ha estado lanzando la pelota durante los entrenamientos según se informó el miércoles, y la preocupación en torno a su salud hizo que su organización de Grandes Ligas le negara la posibilidad de jugar por Puerto Rico en el Clásico.

Puerto Rico jugará la primera ronda como parte del Grupo D en el LoanDepot Park de Miami, entre el 11 y 15 de marzo. El Clásico se extenderá hasta el 21 de marzo, para aquellos equipos que adelanten hasta la final. Ese día también se jugará el encuentro por la tercera posición.

“Oye, es una baja grande y yo creo que de eso no hay duda. Cuando eso sucedió (el anuncio de que Miranda no jugará en el Clásico), a él lo habían descansado ya durante todo el ‘weekend’ en cuestión de tirar. Teníamos el temor”, admitió Solá respecto a la premura de que le negaran eventualmente el permiso para jugar en el Clásico, como ocurrió a la postre.

“Nosotros lo que estábamos tratando, y él estaba tratando, era que le dieran ese permiso de ser bateador designado. Pero ayer fue el ‘no’ final. Él siempre trató. Aunque él no es de los veteranos, pero obviamente sabemos lo que él puede hacer con el bate”.

En ese sentido Solá reconoce que su salida del roster afecta más en lo que respecta a la alineación ofensiva, que lo que puede afectar a Puerto Rico en su defensa, pues sabe que hay otros peloteros que pueden jugar la inicial.

Y su salida no es la primera, pues ya el bautizado ‘Team Rubio’ había perdido el importante bate del campocorto de los Twins, Carlos Correa, quien decidió el mes pasado que no participará tampoco en el Clásico porque la fecha del torneo conflige con la fecha de parto de su esposa. El equipo de Minnesota mostró preocupación por la logística a la que tendría que someterse Correa, de viajar de Florida a Houston para el alumbramiento de su esposa Danielle Rodríguez.

Solá aseguró que por esa misma razón es que hicieron el intento de convencer a la organización de los Twins para que le dieran el permiso a Miranda para jugar con Puerto Rico solo como bateador designado. Sin embargo, no prosperaron las gestiones ni de la gerencia del equipo boricua, ni del propio pelotero.

“Queríamos que fuese designado. Él hizo todo lo posible. Y me llamó prácticamente llorando”, agregó Solá, haciendo referencia a la llamada que le hizo Miranda el miércoles para darle la mala noticia. “Fui ayer a Miami por la mañana, y viré por la noche. Cuando estaba buscando el carro él me llamó, porque ya me había escrito cuando yo todavía estaba en el avión, bregando para lo de las taquillas (de su familia) y todo lo demás. Cuando me llama, yo pensaba que era para eso. Y muchacho, cuando me dio el notición… a punto de llorar”.

Por otro lado, el gerente del equipo explicó que tiene hasta hoy para informar qué jugador incluirán en el roster de 30 peloteros del Clásico, para cubrir la baja de Miranda.

“Hay personas (jugadores) para las que estamos esperando aprobaciones”, dijo Solá limitándose a responder que están considerando tres peloteros, pero sin mencionar nombres.

“No puedo dar nombres, pero hay tres nombres sometidos y están en el proceso de documentación y aprobación. No es tan fácil. Entonces ellos (organizadores del Clásico Mundial) me ponen ‘deadline’ (hora límite) y yo tengo que mover el ‘deadline’ por la diferencia de horarios, porque hay uno que está en Arizona. No puedo dar nombres”, aclaró Solá.