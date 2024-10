“Me sentí convencido con Nestor”: Aaron Boone defiende utilizar a Cortés sin haber lanzado más de un mes

( The Associated Press )

Néstor Cortés estaba tan feliz de llegar a la Serie Mundial, dispuesto a sacrificar su codo y quizás millones de dólares.

Terminó desperdiciando una ventaja en la décima entrada para los Yankees de Nueva York en el primer partido.

“Lo teníamos al alcance de la mano”, lamentó Cortés.

Freddie Freeman conectó el primer grand slam para dejar en el terreno a un rival en la historia del Clásico de Otoño, un batazo con dos outs ante Cortés que llevó a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria de 6-3 el viernes por la noche.

“Al entrar aquí, no me sentí mal por mí mismo en absoluto. Me sentí más como si hubiera defraudado a mi equipo”, declaró Cortés.

Apodado “Nasty Nestor” y el “Hialeah Kid”, el zurdo de 29 años se quedó en su casillero durante una docena de minutos respondiendo preguntas sobre su salida de dos lanzamientos, la primera después de una pausa de 37 días.

PUBLICIDAD

Cortés había estado fuera de juego desde el 18 de septiembre debido a una distensión en el flexor de su codo de lanzar. Se perdió la Serie Divisional de la Liga Americana y la Serie de Campeonato de la Liga, pero se curó lo suficiente como para ser agregado a la lista activa siete horas antes del juego. Se había sentido más nervioso viendo las primeras rondas de la postemporada que lanzando en la Serie Mundial.

“No tienes control sobre lo que está sucediendo en el juego, y en ese momento tenía el control de lo que estaba haciendo”, dijo.

Cortés, un All-Star de 2022 elegible para la agencia libre después de la temporada 2025, estaba dispuesto a arriesgarse a una lesión a largo plazo por la oportunidad de lanzar en el escenario más grande del béisbol.

“Si tengo un anillo y luego un año sin jugar béisbol, entonces que así sea”, sostuvo el martes.

Nueva York tomó una ventaja de 3-2 con un roletazo productor de Anthony Volpe en la décima entrada, y Cortés calentó en el bullpen junto a su compañero zurdo Tim Hill.

Jake Cousins caminó a Gavin Lux con un out en la baja de la décima y Tommy Edman conectó un sencillo bajo el guante del segunda base Oswaldo Cabrera, que se lanzó en picada.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, le hizo una señal a Cortés levantando el brazo; si hubiera puesto la mano baja, habría sido una señal para que Hill la lanzara.

PUBLICIDAD

“La descarga de adrenalina es increíble”, dijo Cortés.

Ohtani inició la baja de la décima con una recta de 92.4 millas por hora, por el medio y adentro. El probable Jugador Más Valioso de la Liga Nacional conectó un foul al campo opuesto por la línea del jardín izquierdo que Alex Verdugo atrapó en carrera justo antes de golpear el muro de contención bajo y caer de cabeza a las gradas, lo que permitió que los corredores avanzaran porque se convirtió en bola muerta.

Mookie Betts recibió base por bolas intencional, preparándo el escenario para Freeman.

“Simplemente estamos tomando el enfrentamiento de zurdo contr zurdo allí”, apuntó Boone.

“Simplemente me gustó el enfrentamiento. La realidad es que ha estado lanzando la pelota muy bien las últimas semanas mientras se preparaba para esto. Sabía que con un out, sería difícil hacer un doble play contra Shohei si Tim Hill lo pone a batear roleta y luego Mookie detrás de él es un enfrentamiento difícil allí. Así que me sentí convencido con Nestor en esa posición”, agregó.

Cortés sabía que todavía había un gran out por conseguir.

“Sé que todos están concentrados en Ohtani, Ohtani, Ohtani, y lo sacamos. Pero Freeman también es un bateador realmente bueno”, dijo Cortés.

Lanzó una recta de 92.5 millas por hora que Freeman envió 409 pies al pabellón del jardín derecho, un batazo que sin duda hizo saltar a la multitud de 52,394 personas hasta el punto de que el estadio tembló. Cortés había apuntado el lanzamiento 2 o 3 pulgadas más alto.

PUBLICIDAD

“Pensé que llegó a la parte interior del plato donde quería, pero no lo elevé lo suficiente”, dijo. “De inmediato se vio bien, pero no lo elevé lo suficiente”.

Cortés se dio vuelta, estiró el cuello ligeramente mientras se inclinaba y comenzó a caminar hacia el dugout de primera base, sacudiendo la cabeza con incredulidad.

“Si hago mi lanzamiento allí, obviamente es un resultado diferente”, indicó´. “No me quedé en el campo el tiempo suficiente para pensarlo o verlo correr las bases. Simplemente entré y di vuelta la página allí mismo y luego hice mi entrenamiento. Listo para mañana otra vez”.

Algunos familiares y amigos habían tratado de persuadirlo de que no regresara este año, de que priorizara su codo.

“De esto está hecho el sueño. Creces jugando béisbol, viendo béisbol y viviendo para octubre y estamos aquí ahora”, continuó Cortés. “Un grupo de personas obviamente se me acercaron y me dieron algunos consejos; no les dije que no lo hicieran, pero me dieron algunos consejos, los pros y los contras de cómo podría haber sido la situación. Pero al final del día es mi carrera, mi decisión, y pensé que esto es lo mejor para mí”.

Recordó el último jonrón de oro que permitió, a Luis García Jr. de Rochester mientras lanzaba para Triple-A Scranton/Wilkes-Barre el 20 de mayo de 2021.