“Me toca pasar la página”: Roberto “Bebo” Pérez luce enfocado con su nuevo equipo, los Leones de Ponce

La década con la ‘Tribu’ llegó a su fin el pasado sábado luego de ser dejado libre tras el inminente debut esta campaña del también receptor Martín “Machete” Maldonado . No obstante, tan pronto como el pasado lunes, Pérez ya gozaba de un nuevo hogar, cuando Ponce contrató sus servicios.

“Verdaderamente, fue algo que me tomó de sorpresa. Soy nacido y criado en Mayagüez” , manifestó Pérez, quien se estrenó con los Indios en la temporada 2009-10, a El Nuevo Día en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

“Fue una noticia de días, como uno dice, y digo que me tomó de sorpresa porque jamás pensé que me iban a dejar libre, pero yo creo que era lo mejor para mí en cuanto a mi carrera, por la oportunidad de juego, que eso es lo más que me importa en estos momentos”, aseguró.