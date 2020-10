Michael Pérez se siente un pelotero agraciado. Con apenas tres años en las Grandes Ligas, el receptor suplente de los Rays de Tampa Bay tendrá la oportunidad de participar en el más grande de los escenarios en el béisbol: la Serie Mundial.

Luego de que Tampa Bay venciera en siete luchados partidos a los Astros de Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Pérez describió el momento que atraviesa junto a sus compañeros de equipo.

“Agradecido a Dios por la oportunidad y supercontento. No sé cómo describirlo. Extremadamente contento con esto”, dijo Pérez a El Nuevo Día un día después que su equipo asegurara el pase al Clásico de Otoño al eliminar en un juego decisivo de serie a los Astros de Houston.

“Este es apenas mi tercer año aquí en las Grandes Ligas y estar ya en una Serie Mundial es increíble de verdad”.

Pérez, nacido en Cataño, recordó que muchos jugadores en la historia del béisbol con excelentes carreras nunca tuvieron la oportunidad de poder jugar en el llamado béisbol de octubre.

Y de inmediato, pasó a recordar un momento suyo de reflexión en la Serie Divisional ante los Yankees de Nueva York.

“Cuando nosotros perdimos el cuarto juego con los Yankees (Serie Divisional) me estaba dando un masaje y yo le dije al masajista: ‘uno tiene que hacer lo que sea para ganar porque uno nunca sabe si uno va a volver a estar aquí. Por eso eso hay que aprovechar la oportunidad’”, recordó.

Seleccionado en la quinta ronda del sorteo del 2011 por los Diamondbacks de Arizona y cambiado en el 2018 a los Rays, el talentoso receptor puertorriqueño reconoció el alto grado de competitividad de los Astros, que tras perder los primeros tres partidos de la Serie Campeonato, se recuperaron para llevar el evento a un decisivo choque tras ganar los siguientes tres.

“Fue una serie dura contra Houston. Nosotros le ganamos tres y ellos vinieron y nos ganaron los otros tres para atrás. Me quito la gorra ante Houston porque nunca se quitaron. Tremendo equipo tienen”.

Elogios para Correa y Maldonado

“Batallaron, batallaron y eso da mucho de qué hablar. No fue fácil. La presión siempre va a estar. El que diga que no, es mentira. Pero en verdad nunca tuvimos miedo. Siempre batallamos. Cuando empataron la serie, entramos al clubhouse y el ambiente estuvo tranquilo. No estuvo pesado: dijimos... ‘borrón y cuenta nueva’ . Pasamos la página y nos enfocamos en el juego de mañana (sábado) que fue el decisivo. Dar el todo por el todo. Si nos iban a ganar que no fuera fácil. Pero gracias a Dios obtuvimos la victoria”, recordó el receptor de 28 años.

Pérez, quien apenas tuvo dos turnos en la serie ante Houston, tuvo frases de elogio para sus compatriotas Martín ‘Machete’ Maldonado y el torpedero Carlos Correa.

“Machete jugó todos los juegos. Llevó bien a esos pitchers. Estoy contento por él. Y Correa ni se diga, tuvo una tremenda serie. Bateó e hizo de todo. Fue tremendo lo que hicieron”.

Maldonado abrió detrás del plato en seis de los siete desafíos de esta serie, mientras que Correa promedió .259 con dos jonrones y cinco impulsadas.

Los integrantes de los Rays de Tampa Bay celebran en el medio del terreno luego de eliminar a los Astros de Houston para pasar a la Serie Mundial. (ELNUEVODIA.COM / EFE)

Listos para el rival de turno

Pérez, quien tuvo una destacada actuación en la Serie Divisional ante los Yankees, dijo que tanto él como sus compañeros están para preparados para medirse al rival de turno ya sean los Dodgers de Los Ángeles o los Braves de Atlanta.

Esta noche ambos equipos se enfrentan en el séptimo y decisivo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

“Debemos tener la mente fresca y estar preparado para lo que venga, sean los Dodgers o sean los Bravos. Hay que dar el 100% como lo hemos hecho toda la temporada. Con la misma mentalidad”.

“Llegamos a la Serie Mundial y uno la quiere ganar. Vamos a prepararnos bien. El que está empezando en el lineup y el que no. Uno siempre va a terminar en el juego. Se hacen muchos cambios. Vamos a estar preparados y daremos el 100%”, concluyó.