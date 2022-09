Nueva York — Brandon Nimmo preservó la victoria de Jacob deGrom con una estupenda atrapada ante el muro, mientras que Edwin Díaz subió a la loma acompañado por la música de Timmy Trumpet en vivo en el Citi Field, donde logró el rescate para que los Mets de Nueva York superaran el miércoles 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles.

El dominicano Starling Marte sacudió un jonrón de dos carreras frente al zurdo estelar Tyler Anderson (13-3) y los Mets igualaron la serie entre los dos mejores equipos de la Liga Nacional. Este jueves, se llevará a cabo el tercer encuentro.

Mookie Betts bateó un cuadrangular ante deGrom (4-1), para llegar a 32 vuelacercas en el año. Pero ello no bastó para los Dodgers, durante un duelo apretado de pitcheo con tintes de playoffs, que duró 2 horas y 19 minutos.

En su sexta apertura de la campaña tras recuperarse de una lesión, deGrom alcanzó las 102 mph en la pistola de radar y repartió nueve ponches en siete capítulos. Aceptó tres hits y no dio boletos.

Con la pizarra en 2-1, Justin Turner bateó un lanzamiento de deGrom hacia el jardín central. Nimmo atrapó la pelota cerca de la cresta de la barda, con un salto sensacional.

Trumpet, músico nacido en Australia, estuvo en el estadio con trompeta en mano por segunda noche consecutiva para acompañar la aparición del taponero boricua con una versión en vivo de su canción “Narco”, que se ha vuelto muy popular como la melodía de entrada del relevista durante una temporada dominante.

Díaz no participó en la derrota por 4-3 del martes por la noche, por lo que Trumpet fue relegado a una versión más apagada de “Take Me Out to the Ball Game” durante el tramo de la séptima entrada mientras los fanáticos cantaban.

Pero regresó el miércoles y esta vez, la bulliciosa multitud de 41,799 obtuvo lo que estaba esperando.

Mientras los fanáticos se levantaban de sus asientos con anticipación, Trumpet emergió de debajo de las gradas en el lado de la tercera base con el número 39 de Díaz en una camiseta negra de los Mets y tocó las notas familiares de “Narco” entre los rugidos de la multitud mientras el cerrador All-Star trotaba desde el bullpen.

“Traté de mirar un poco hacia arriba cuando estaba corriendo para ver cuál era la reacción de los fanáticos”, dijo Díaz. “Fue muy divertido. Puedo sentir la vibra de los fans. Fue realmente emocionante. ... Todo el mundo se estaba metiendo en eso “.

Las mascotas de Nueva York, el Sr. y la Sra. Met, también bailaron y tocaron con sus trompetas de juguete, antes de que Díaz hiciera un trabajo rápido con los bateadores 2-3-4 en la poderosa alineación de los Dodgers para su salvamento número 29 en 32 oportunidades.

Por los Mets, el dominicano Starling Marte de 4-1 con una anotada y dos producidas. Los puertorriqueños Francisco Lindor de 4-1, Tomás Nido de 3-1. El venezolano Eduardo Escobar de 3-1.