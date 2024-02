Nicaragua sufre su cuarto revés consecutivo y queda con un pie fuera de la Serie del Caribe

“Yo no me hubiera metido a esto, si no creyera que podemos ganar, los juegos se nos han ido de las manos y esa es mi frustración, son juegos que teníamos ganados. A Puerto Rico y Dominicana los tuvimos ahí, si ganábamos esos dos juegos y la mentalidad era diferente, y uno su frustra”, lamentó Marvin Benard, dirigente de Nicaragua, quién ha estado en el centro de la polémica por las duras declaraciones contra sus propios jugadores tras las derrotas.