Ninguno de los peloteros boricuas que se encuentra participando con los Tigres del Licey en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana figura entre los jugadores que arrojaron positivo a la prueba de COVID-19 la semana pasada.

Según se conoció el domingo los lanzadores refuerzos Fernando Cruz y Luis Leroy Cruz se encuentran en buena salud a la espera de poder regresar al terreno de juego este lunes, luego de que los partidos del fin de semana de los Tigres fueran cancelados por los contagios de cerca de nueve peloteros.

“Yo estoy muy bien gracias a Dios, protegiéndome. No estoy entre los positivos y Luis Leroy está bien también”, dijo el veloz relevista Fernando Cruz vía telefónica desde Santo Domingo a El Nuevo Día.

“Ya mañana (lunes) empezamos a jugar otra vez. Esto está marchando de la mejor manera por el bien de la liga y la salud de todos los peloteros”.

PUBLICIDAD

La liga suspendió los partidos del fin de semana de los Tigres y los Gigantes del Cibao luego de que varios jugadores arrojaran positivo a las pruebas.

Existe un acuerdo entre el organismo de béisbol y Salud Público en el que no se pueden revelar los nombres de los peloteros y personal de los equipos que han resultado contagiados al peligroso virus.

Empero, informes de prensa de Dominicana dieron a conocer los nombres del refuerzo Sandy León, Carlos Franco y Wellington Castillo . También se rumora que el dirigente Luis Sojos está entre los afectados.

Domingo Pichardo, presidente de los Tigres, dijo en una entrevista reciente con el Listín Diario que no estaba en posición de divulgar si Sojo estaba entre los positivos.

“Los nombres de los positivos no pueden revelados si ellos no lo autorizan, por lo que no puedo responder a esa pregunta. Es cierto que tenemos algunos coaches y jugadores positivos, pero hasta ahora en las segundas pruebas realizadas el día de hoy (sábado) todos salieron negativos. Hay que respetar los resultados de las pruebas de hoy, pero por lo visto el Licey estará en el terreno el próximo lunes”.

Por su parte, Cruz, quien se encuentra acompañado por su familia, se mantiene cumpliendo con los protocolos. Además sostuvo que la gerencia de los Tigres está trabajando con ahínco para evitar nuevos contagios.

“Esto lo están bregando de la mejor manera. La gerencia ha tomado las mejores decisiones posibles. Han tomado las medidas. Han hecho pruebas a diario. Los Gigantes del Cibao están pasando por una situación similar. Se están usando los protocolos de Major League”, dijo el relevista que pertenece a los bicampeones Cangrejeros de Santurce en el béisbol invernal puertorriqueño.

PUBLICIDAD

Cruz, quien atraviesa por su segunda experiencia en el béisbol dominicano, indicó que a pesar de haber estado expuesto a contagiarse se ha mantenido tranquilo y confiado en el proceso.

Luis Leroy Cruz está actuando de refuerzo de los Tigres del Licey.

A la vez sintió tristeza por los jugadores que han tenido que estar aislado luego de contagiarse.

“ Uno se siente mal por lo de los compañeros. Están con ellos por varias semanas y después no tenerlos con nosotros ahí. Esto es algo que se veía venir. En todas las ligas que se está jugando béisbol ha pasado. Pero aquí la liga ha tomado las mejores medidas. No todo el mundo iba a salir negativo en toda la temporada. Pero he visto un manejo total de la situación ” Fernando Cruz / refuerzo de los Tigres del Licey

“No me preocupé. Estaba bastante confiado. Estoy aquí con mi familia. Confiado en el proceso. Me estoy protegiendo mucho tomando las medidas de precaución y prevención. Seguimos aquí tratando de ayudar a la causa del Licey. Los jugadores están aislados, obviamente no están con nosotros en el grupo. Se está siguiendo con ellos el protocolo de MLB”, dijo.

“Uno se siente mal por lo de los compañeros. Están con ellos por varias semanas y después no tenerlos con nosotros ahí. Esto es algo que se veía venir. En todas las ligas que se está jugando béisbol ha pasado. Pero aquí la liga ha tomado las mejores medidas. No todo el mundo iba a salir negativo en toda la temporada. Pero he visto un manejo total de la situación”, concluyó.