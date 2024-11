“No es mi dinero”: a Aaron Judge no le molestaría si Juan Soto recibe un contrato más lucrativo que el suyo con los Yankees

Nueva York - A Aaron Judge no le molestaría si el agente libre dominicano Juan Soto consigue un acuerdo más lucrativo con los Yankees de Nueva York que su propio convenio de $360 millones por nueve años.

“No es mi dinero. Realmente no me importa mientras tengamos a los mejores jugadores. Mientras podamos obtener lo máximo, estoy feliz con lo que sea”, dijo Judge el viernes, un día después de haber ganado por unanimidad su segundo premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana. “Nunca ha sido algo en lo que piense, en quién recibe el mayor pago”.

El quisqueyano, agente libre a los 26 años, se ha reunido con los Yankees, Mets, Dodgers de Los Ángeles y Medias Rojas de Boston, y planea conversar también con los Filis de Filadelfia, dijo una persona familiarizada con las negociaciones. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque las reuniones no han sido anunciadas públicamente.