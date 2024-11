“No ha sido fácil”: José Abreu, quien debuta con los Senadores, acepta que vivió un proceso doloroso al quedar fuera de los Astros en 2024

“El acercamiento más grande que he tenido ha sido con el gerente general. Cuando me dejaron libre le di la palabra que iba a jugar con el equipo en la temporada de invierno, y el ser humano tiene un potencial grande, que la palabra tiene valor y aquí estamos” , compartió a El Nuevo Día el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2020 -militando con los White Sox de Chicago- el martes previo a un duelo ante los Criollos de Caguas en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

“No ha sido fácil, pero como digo desde el día uno, cuando me dejaron libre, no estoy contento, pero estoy en paz porque hice todo lo que tenía que hacer para estar bien. No me salieron las cosas y es parte de la vida y del proceso que me ha tocado vivir... lo estamos viendo con mucho respeto”, agregó Abreu, que también en el 2024 fue bajado a Triple A en busca de un resurgir con el madero.