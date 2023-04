Miami, Florida- El Clásico Mundial de Béisbol del 2023 ya es historia, pero los jugadores boricuas de los Twins de Minnesota Carlos Correa y José Miranda ya tienen el ojo puesto en la próxima edición del 2026.

Tanto Correa como Miranda no pudieron ver acción con el “Team Rubio” de Puerto Rico, que alcanzó los cuartos de final, y reconocieron que fue difícil ver las acciones desde lejos.

“No me perdí ni un inning. Era un fan más apoyando nuestro equipo y deseando que pudiéramos ganar ese Clásico”, indicó Correa durante la reciente visita de los Twins al estadio loanDepot para una serie contra los Marlins de Miami. “Pienso que los muchachos jugaron un buen béisbol, hicieron un gran trabajo y tuvieron una gran actuación. Nos quedamos cortos, pero para el próximo Clásico vamos a tener un mejor equipo”.

Correa, quien formó parte de la novena boricua en el 2017, desistió de jugar en el Clásico Mundial debido al alumbramiento de su segundo hijo, Kenzo, pero señaló que mientras estuvo en Houston, Texas, añoró el poder estar en Miami junto al equipo.

Correa y su esposa Daniella Rodríguez anunciaron el nacimiento de Kenzo el 11 de marzo, el mismo día que Puerto Rico debutó en el torneo con una victoria ante Nicaragua por 9-1.

En los meses previo al torneo, el santaisabelino insistió que jugaría en el Clásico Mundial, pero finalmente el 6 de febrero, poco más de un mes antes de arrancar el torneo, los Twins anunciaron que su estelar campocorto no jugaría en el certamen. La franquicia aludió preocupación de que Correa, entre los viajes para jugar en el Clásico y asistir al nacimiento de su hijo, no se prepararía de la mejor manera para la temporada 2023.

“Siempre estuvo en mi mente. Cuando mis hijos se iban a dormir pensaba: ‘Diablo, volar para allá y jugar, y virar’... Siempre le da la piquiña porque uno es un competidor y quiere representar a su patria, pero era un momento en que mi familia me necesitaba. No los iba a ver por más de dos meses si no iba en ese momento”, explicó Correa.

El 15 de marzo, el día que Puerto Rico jugó ante República Dominicana, Correa publicó una foto de sus hijos con camisas del equipo boricua. Igualmente, Correa le obsequió las correas del uniforme a todos los peloteros de la novena boricua.

Correa, quien firmó un acuerdo por seis años y $200 millones para permanecer con los Twins, sostuvo que ver al cerrador Edwin “Sugar” Díaz lesionarse después del triunfo de Puerto Rico sobre República Dominicana le causó un impacto.

“Se sintió como si perdimos ese juego. Esa lesión, obviamente, es algo que uno no quiere ver, especialmente en un Clásico donde los peloteros están dando el todo por nuestra patria. Fue triste, pero conozco muy bien a Edwin y sé que va a regresar mejor que nunca”, agregó.

Puerto Rico adelantó a cuartos de final tras esa victoria sobre República Dominicana (5-2) para cerrar la fase de grupos. Pero, luego cayó en cuartos ante México (5-4) para quedar eliminado del torneo.

“Fue un poco difícil”

Miranda, quien no participó en el Clásico Mundial debido a una inflamación en el hombro derecho, dijo que no fue fácil ver los juegos de Puerto Rico por televisión ya que se había hecho de muchas ilusiones para jugar en el evento.

“Estuve apoyando el equipo desde mi casa viendo los juegos por televisión, pero fue un poco difícil porque sabía que podía estar ahí, ayudar al equipo y representar a Puerto Rico que era uno de mis sueños desde pequeño. Pero son cosas que pasan que uno no puede controlar”, apuntó.

“Claro que me dio esa piquiña de estar en el terreno de juego y ayudar, y formar parte de ese equipo. Se juega con el corazón, es otro sentimiento el poder representar a tu patria, agregó. “Yo sabía que podían llegar lejos y jugaron con el corazón y dieron el 100 por ciento. Ahora es cuestión de esperar para el 2026 cuando llegue el próximo Clásico Mundial”.

A pesar de las molestias en el hombro, Miranda jugó en varios partidos de exhibición como bateador designado, pero el equipo aún así no le otorgó para desempeñarse en esa capacidad durante el torneo internacional.

“Ellos prefirieron que me quedara en los campos de entrenamiento para estar monitoreándome, viendo como seguía día día el hombro y dándome el tratamiento que necesitaba para mejorar y estar listo para el Día Inaugural y la temporada larga. Fue la decisión que ellos tomaron y la entendí, pero fue una decisión difícil”, concluyó.