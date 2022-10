Los Astros de Houston no tomarán a la ligera a su rival de la Serie Divisional.

Los tejanos reconocen que aunque son considerados los favoritos para avanzar a la Serie de Campeonato, los Mariners de Seattle representan un genuino peligro en sus aspiraciones.

“La serie va a ser más reñida de lo que la gente pueda pensar”, dijo Alex Cintrón, entrenador de bateo de los Astros, vía telefónica a El Nuevo Día.

Houston y Seattle se enfrentan el martes en el primer juego de la serie en el Minute Maid Park.

“No va a ser un ‘match’ cómodo. Ellos son buen equipo. Son de rachas. No se quitan. Ustedes vieron lo que hicieron con Toronto. Ellos se fajan y tienen buenos turnos y tienen tremendos brazos. Además, su dirigente sabe hacer buenos movimientos haciendo los matchups necesarios. Será una serie reñida”, dijo Cintrón.

Cintrón y los Astros conocen al dedillo a los Mariners. Ambos forman parte de la división Oeste, por lo que tuvieron que enfrentarse en 19 ocasiones en la temporada regular. Houston se llevó la serie particular 12-7.

“Va a ser una serie de mucho pitcheo. Buenas rotaciones y bullpens. Buenos brazos. Lo mejor de todo es que los conocemos a ellos y ellos a nosotros”, evaluó Cintrón.

Alex Cintrón -a la izquierda junto al dirigente Dusty Baker- indicó que la serie se desarrollará a base de pitcheo y defensa. (Archivo)

“Es la parte positiva. Sabemos como son y ellos saben de nosotros como somos. En cuanto a los lanzadores, los conocemos. El único que no conocemos es a Luis Castillo, que es uno de los mejores que hay en el juego. No nos hemos enfrentado”, comentó Cintrón. “Será una serie de pitcheo y defensa. Los juegos van a ser cerrados. El bateo oportuno será clave, que el otro equipo no cometa errores. Las bases por bolas serán grandes en esta serie. Hay que llegar a bases sea como sea”.

Los Astros son los favoritos no solo para superar a los Mariners, sino que incluso aspirar a la Serie Mundial.

“Nosotros tenemos el pitcheo y la ofensiva también. Tenemos cuatro bateadores elites este año que lo demostraron como Altuve (José), Tucker (Kyle), Yordan Álvarez y Alex Bregman.”

Por otro lado, Cintrón indicó que los días de descanso que disfrutaron los Astros luego de que concluyera la temporada regular, les debe servir de beneficio principalmente en los lanzadores, muy en particular en Justin Verlander, quien tiene a su cargo el primer juego de la serie.

“Estos días de descanso nos vinieron bien. En particular a la rotación especialmente con Verlander con 39 años para poder recuperarse de todo”, concluyó.