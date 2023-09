Pittsburgh - Luego de que la familia Clemente cediera en 2017 unas 325 piezas de su colección en una subasta pública que se realizó previo al Juego de Estrellas en Miami ese año, incluyendo ocho de los 12 Guantes de Oro que Roberto Clemente ganó en su trayectoria y dos de sus Bates de Plata, el museo en su honor que se encuentra en Pittsburgh ha recibido de vuelta algunas de esas históricas piezas, como ocurrió el miércoles.

En el marco de la celebración de múltiples actividades que incluyen las del Día de Roberto Clemente este viernes en las Grandes Ligas, principalmente en la ciudad que se convirtió en la segunda casa del astro boricua, el fundador y propietario del Museo Clemente, Duane Rieder, recibió en sus manos justo cuando conversaba con este medio, el Bate de Plata que ganó el otrora jardinero de los Pirates en 1964.

La valiosa pieza adquirida en una subasta por un valor de $300,000, es una de las nuevas piezas que estarán ahora en exhibición por primera vez en este recinto, en el que también sus administradores se encuentran programando nuevas iniciativas que en cierta manera involucran también a Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Rieder, en entrevista con este medio, dijo que están en los trámites para construir un ascensor que permitiría a personas con discapacidad disfrutar de la exhibición completa del museo, incluyendo los artículos en vitrina en el segundo nivel, algo que al momento nunca han podido hacer desde su fundación en 2007.

El museo del legendario jardinero boricua se encuentra en un antiguo cuartel de bomberos en la ciudad de Pittsburgh. (Josian Bruno)

El museo se encuentra en un antiguo cuartel de bomberos, cuyo edificio fue adquirido por el propio Rieder.

El museo recibe visitantes pero solo por citas que se pueden realizar a través de su página de intenet, clementemuseum.com.

“Ese es el que vendieron en Miami en la subasta, justo antes del huracán María. Un amigo del museo lo compró en una segunda subasta y consiguió que viniera aquí”, dijo Rieder refiriéndose al deslumbrante Bate de Plata de 1964, que ahora se une al que ya tenía en el museo que ganó Clemente en 1961.

Pero aunque el museo es un homenaje a la figura que Rieder idolatra más por sus ejecutorias como humanista que por lo que hizo como jugador, el fundador y propietario dijo que con el pasar de los años ha ido adquiriendo piezas de otros jugadores contemporáneos o expeloteros, lo que continúa sumando a la historia que se cuentan en el lugar a los visitantes.

“Hacemos una casa abierta cada sábado cuando los Pirates están de locales. Lo que pasa es que los niños no están en la escuela y es cuando vienen con padres o abuelos. Y recibimos una cantidad decente de niños. Le gustan los bates, bolas y tarjetas de peloteros, pero cuando escuchan las historias les encanta. Tenemos un cuarto arriba donde están los bates que nos traen los jugadores. Tenemos de Aaron Judge, Mookie Betts, Carlos Celtrán, Yadier Molina… los niños conocen esos nombres porque están en las noticias y cuando ven esos artículos aquí se emocionan”, dijo.

PUBLICIDAD

“Tenemos cosas de exjugadores de Puerto Rico como Robbie Alomar, Sandy Alomar. Pero no tenemos todavía un bate de Carlos Delgado, así que tenemos que hablar con Carlos”, dijo Rieder riendo.

El director ejecutivo del museo, Duane Rieder, muestra uno de los Bates de Plata de Roberto Clemente. (Josian Bruno)

Destacó que otro artículo que causó sensación desde que llegó a su museo es el uniforme que utilizó el boricua Javier Báez cuando ganó la Serie Mundial de 2016 con Chicago.

Entre los objetivos de Duane está continuar consiguiendo artículos importantes de Clemente. Algunos como el Bate de Plata llegan a manera de préstamo, por parte de coleccionistas que adquieren los mismos en subastas. Pero otros el museo ha logrado comprarlos.

Rieder adelantó que este fin de semana llegaría a su poder un sexto Guante de Oro, del total de 12 que obtuvo Clemente, y que espera dar con el paradero de los demás.

“Aunque no sea de forma permanente, me gustaría conseguir los demás para tenerlos en exhibición por primera vez todos juntos. Nos gusta tener solo grupos pequeños (en los tours guiados). Y de esa manera cuentas la historia cuando lo abres al público y dejas que la gente pregunte. No estamos aquí solo por sus 3,000 hits. Sí, eso es increíble. A la gente del béisbol le encanta eso. Consiguió 3,000 hits y 12 Guantes de Oro y cuatro Bates de Plata. Pero queremos contar la historia de Roberto y lo que hacía fuera del campo y cómo manejaba a su familia y cómo predijo su muerte y cómo muere en la víspera de Año Nuevo, al mismo tiempo que este edificio fue desalojado en la víspera de Año Nuevo de 1972 a las 9:00 de la noche”, abundó.

PUBLICIDAD

“Las vigas de acero miden aquí 21 pulgadas. Sabes, creemos que tenemos algo de magia de Clemente en la propiedad y tal vez él nos esté cuidando un poco. Por eso queremos contar la historia del hombre, Roberto Clemente. Y eso es lo que hacemos aquí”.

El director del museo desea continuar adquiriendo valiosos artículos de Clemente (Josian Bruno)

“Por eso nos gusta acompañar a la gente, empezar a contar la historia de su vida. Mucha gente solo sabe lo que hay en la página de Wikipedia, sabe que obtuvo 3,000 hits. Pero, ¿sabías que pasaba cada minuto que podía con niños en el hospital infantil y que iba al Centro para Ciegos de Pittsburgh los viernes? Veía a los niños y les decía: ‘no se lo digan a los medios; si las cámaras aparecen aquí, me voy a ir y no voy a volver’. Así que una mujer lo mantuvo en secreto durante toda su carrera en Pittsburgh. Ella nunca le dijo a nadie que él iría al Centro para Ciegos de Pittsburgh. Y cuando estaba contando la historia, una noche aquí con Vera Clemente, ella dijo: ‘Oh, es cierto, Duane’. Solía ir con él los viernes cuando estaba en Pittsburgh’. Queremos contar las historias que me contó Vera y que me están contando el resto de los miembros de la familia. Por eso quiero contar las historias de lo que hacía Roberto fuera del campo”, agregó Rieder.

Desea reabrir un espacio en Puerto Rico

Rieder dijo que desea reabir en Puerto Rico otra exhibición con artículos de su museo, algo que ya se hizo en el Museo del Deporte en Guaynabo pero que fue interrumpido por la pandemia en 2020.

PUBLICIDAD

“Solo estuvimos abiertos alrededor de un mes y luego llegó el COVID-19. Estábamos muy emocionados de llevar cosas de regreso a Puerto Rico. Fue genial. Nos vimos obligados a cerrar y permanece allí durante casi dos años, cerrado. Y luego tuvimos que quitarlo. Por alguna razón el nuevo alcalde no quería mantenerlo allí por más tiempo, así que nos vimos obligados a quitarlo. Y está ahora mismo en un garaje en Puerto Rico. Queremos reiniciarlo. Queremos llevarlo a otra parte (en la isla). Ese es el plan”, indicó.

“Nos gustaría reiniciarlo en Puerto Rico porque es triste que no haya nada sobre Roberto más que algunas estatuas. Es triste. ¿Por qué? Tuvimos a los Astros de Houston aquí en mayo y Martín Maldonado, el receptor (boricua) trajo a todos. Y después de que hicimos el recorrido para todo el equipo y Dusty Baker, Martín y un par de jugadores latinos regresaron esa noche después del juego. Nos sentamos abajo y Martin lloró; lloró diciendo que no hay nada en Puerto Rico. Y él dijo, Duane, ¿por qué está solo en Pittsburgh? ¿Por qué no podemos hacer esto en Puerto Rico? Yo digo, Martín, lo haremos y lo haremos en Puerto Rico. Le dije, bueno, hagamos equipo con Carlos Beltrán y Yadier Molina. Ellos también son parte de este museo. Y podríamos encontrar un espacio. Solo necesitamos encontrar un edificio que funcione”, dijo recabando que se le unan un par de socios para el proyecto.