El lanzador derecho puertorriqueño José Espada fue ascendido el miércoles a las Grandes Ligas desde el sistema de liga menor de la organización de los Padres de San Diego, y se espera que realice su debut durante el fin de semana, informó su agente a El Nuevo Día.

Espada, un pitcher de 26 años de edad y 6′0″ de estatura, fue escogido en el sorteo de novatos de Grandes Ligas en 2015 por los Blue Jays de Toronto, en la quinta ronda. Es representado por el agente puertorriqueño Francis Márquez.

Al momento de su ascenso a las Mayores con los Padres, se encontraba jugando a nivel Triple A con la filial de El Paso, Texas, en la Liga de la Costa del Pacífico. Allí tuvo una breve pero brillante demostración, al aparecer en nueve partidos y lanzar en 19.1 entradas, en las que ponchó a 25 y le anotaron solo seis carreras limpias, para una efectividad de 2.79. Los contrarios le batearon para solo .233.

PUBLICIDAD

El ascenso de Espada, primer jugador puertorriqueño desarrollado en la isla que es promovido a las Mayores este año, viene en su octava temporada como lanzador profesional en las ligas menores (no hubo torneo en 2020 por la pandemia), y luego de un año consistente en la lomita.

“Estoy bien orgulloso de mi, de mi trabajo, y por el apoyo de mi familia, mi esposa y mi hija”, dijo Espada a El Nuevo Día vía telefónica desde San Diego, y quien resaltó que se convirtió en padre hace tan solo tres meses.

“Son nueve años que llevaba en liga menor. Y al recibir la noticia que venía para Grandes Ligas… ya sabes, desde que me fui para liga independiente, nunca me quité. Nunca me di por vencido. Siempre quise trabajar más de lo normal y me puse un plan, que era trabajar mucho en el gimnasio”.

Antes de subir a Triple A este año, y tirar su primer juego en dicha clase el 11 de agosto, en el nivel Doble A también tuvo una brillante actuación con la filial de los Missions de San Antonio. Entre el 6 de abril y principios de agosto, apareció en 26 partidos, incluyendo siete aperturas. En 64 entradas de labor, tuvo una excelente efectividad de 2.81 con marca de 3-2 y 85 ponches. La oposición le bateó para apenas promedio de .207.

🫡🟡⚫️🔥 • ❞𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙏𝙊 𝙏𝙃𝙀 𝘽𝙄𝙂 𝙎𝙃𝙊𝙒❞ Felicitamos a uno de #LaTropa a José “Espadita” Espada @espadiita6 quien... Posted by Gigantes de Carolina- Béisbol Invernal on Thursday, September 21, 2023

Espada, el segundo coameño en Grandes Ligas en la actualidad, junto al receptor Víctor Caratini (Milwaukee) dijo que ese entrenamiento extra rindió dividendos especialmente en su recta, ya que de una bola que alcanzaba las 92 millas por hora, aumentó a las 95, pero subrayó que también ha alcanzado este año hasta las 97.

PUBLICIDAD

“No soy un tipo que pesa 200 libras. Obviamente, cuando me veían, me decían, ‘tú eres un jugador de posición’ (no un lanzador). Pero me dediqué mucho en el gimnasio y en tratar de tirar un poquito más duro”.

En ocho temporadas, el derecho tiene foja de 13-21 actuando la mayor parte de su carrera como relevista. Su efectividad general es de 3.97.

También jugó para la organización de los Red Sox de Boston en Clase A fuerte en 2021, antes de un breve paso por una liga independiente, previo a su llegada como agente libre a los Padres en 2022.

Espada dijo que luego de firmar por un año en 2022 con los Padres, los programas de entrenamiento y de pitcheo en la organización le continuaron ayudando. Y tan pronto venció su contrato, que San Diego volvió a ofrecerle otro contrato para esta campaña, continúo con su ímpetu en el entrenamiento.

Su marca récord general en 2023 es de 3-2 con 35 apariciones en el montículo y 83.1 innings trabajados, en los que ha ponchado a 110.

En Puerto Rico, en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Espada pertenece a los Gigantes de Carolina, con quienes tuvo una brillante temporada 2022-2023. En 19 juegos acumuló 22 entradas, registrando marca de 3-1 y una efectividad magistral de solo 1.23. Ponchó a 33.