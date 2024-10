“OMG”, el hit grabado por el pelotero José Iglesias se convirtió en un cuadrangular dentro y fuera del parque de los Mets

He aquí cómo un pelotero cuya carrera parecía cerca del fin, conectó un jonrón con una canción.

Su coro bilingüe también permite que “OMG” atraiga a un público más amplio. “Oh my God! Dame salud y prosperidad”, canta Iglesias, de 34 años, nacido en Cuba.

“Hay muchos dominicanos, puertorriqueños y cubanos jugando béisbol en este momento. Y los Mets, por supuesto, no son una excepción. Y entonces, creo que había cierta necesidad de que una canción como esta surgiera de este mundo y lo reflejara”, dice Suárez.

Si bien se sabe que Pitbull es fanático de los Marlins (incluso una vez grabó el tema “Marlins Time to Represent”), dijo a The Associated Press en un comunicado que, como cubanoestadounidense, se identificaba con Iglesias “debido a nuestra cultura compartida”.