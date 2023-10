Phoenix — Jace Peterson estaba parado en el dugout de Arizona justo antes de la mitad de la octava entrada cuando Tommy Pham se acercó y le dijo a su compañero de equipo que tomara su turno de bateo.

Pham dijo que no sabía que podría haberse convertido en el primer jugador en lograr batear de 5-5 en un juego de Serie Mundial y agregó que no le importaba.

“Jace y yo somos geniales, hombre. Tuve que meter a mi pana”, dijo Pham el domingo antes de que los Diamondbacks entrenaran en Chase Field con la serie contra los Texas Rangers empatada 1-1.

Pham se fue de 4-4 con un par de dobles en la victoria de los Diamondbacks por 9-1 el sábado por la noche. Batea de 9-5 con un jonrón en la Serie.

Pham se acercó al manager Torey Lovullo con la idea en la octava entrada después de que Arizona anotara tres carreras para abrir una ventaja de 7-1.

“¿Está seguro? ¿Cien por ciento seguro?“, el dirigente recordó haber respondido. “Y le di algunas contingencias. Dije, si es 7-1, ese es el único resultado que permitiré que suceda. (Si es) 7-2, zurdo-derecho, lo reconsideraré y regresaré a ti”.

Peterson fue agregado a la plantilla el viernes luego ser dado de baja para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

“Te entendí. Listo. Lo aprecio. ¡Vamos!”, recordó Peterson haberle dicho a Pham.

Con un conteo de 3-2, Peterson bateó a segunda con un lanzamiento de Martín Pérez, una jugada que se convirtió en out forzado. Peterson anotó con sencillo de Emmanuel Rivera.

Paul Molitor de Milwaukee en 1982 y Albert Pujols de St. Louis en 2011 son los únicos jugadores con juegos de cinco hits en la Serie, y ambos se fueron de 6-5.

“No estoy en Twitter. No estoy en las redes sociales. Pero mi familia me enviará cosas. Y supongo que fui el idiota en la sala que sacó a Tommy Pham del juego”, dijo Lovullo.

“Este fue para mí un verdadero momento de equipo. Tommy Pham lo sabía, estoy seguro de que lo sabía, porque es extremadamente inteligente y presta atención a algunas cosas a las que no se esperaría que prestara atención un jugador de las Grandes Ligas. Les garantizo que estaba consciente de que tenía una oportunidad. para conseguir cinco hits”.

Pham y Peterson comparten casilleros adyacentes y sienten parentesco. Ambos están en la Serie por primera vez, Peterson a los 33 años y Pham a los 35. Peterson fue adquirido de Oakland el 31 de julio y Pham de los Mets de Nueva York al día siguiente.

“Este fue un momento en el que un compañero de equipo amaba a otro y le daba una oportunidad”, dijo Lovullo. “Tomó personalmente lo que más le importaba (el número uno de la lista) y dijo: en este momento se trata más del equipo y de mi compañero de equipo”.

Sus compañeros de equipo dicen que les encanta tenerlo en su clubhouse, pero la reputación pública de Pham se ha visto afectada por varios incidentes.

Fue suspendido por tres juegos en mayo de 2022 mientras jugaba con Cincinnati por abofetear a Joc Pederson de San Francisco debido a una disputa en la liga de fútbol de fantasía. Pham fue apuñalado en la espalda baja durante un altercado en el estacionamiento de un club de striptease en octubre de 2020 y se recuperó a tiempo para la temporada 2021. Y el pasado 19 de agosto, Pham tuvo una confrontación verbal con un fanático mientras estaba en el círculo de espera en San Diego, y luego dijo que el fanático se refirió a él con una blasfemia.

“Eso no me preocupa realmente”, dijo Pham sobre la percepción. “Mi agente ha podido encontrarme un trabajo. Realmente no he sentido que haya perdido la oportunidad porque, ya sabes, este tipo tiene mala reputación. Bueno, tal vez sea cierto. Leí algo en medio de la fecha límite de cambios que los Giants dijeron algo sobre mí”.

Pham jugó para St. Louis (2014-18), Tampa Bay (2018-19), San Diego (2020-21), Cincinnati (2022) y Boston (2022) antes de los Mets y Diamondbacks.

Se fue de 13-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y estaba lidiando con un dedo del pie cuando Lovullo lo dejó descansar para el quinto contra Filadelfia. Pham detalló su reunión con el piloto.

“No sentí que fuera bonito, pero sí saludable”, dijo Pham. “La mejor manera de superar cualquier cosa es discutirlo o hablarlo de hombre a hombre, y él pudo entender mi perspectiva al respecto, y yo pude entender su perspectiva un poco mejor. Al final del día, en los playoffs, quieres cada turno al bate, quieres jugar cada entrada, atrapar el último out”.

“Podría darte un pequeño detalle”, añadió Pham. “Él no pensó que yo podría hacer el trabajo. Así que depende de mí, como jugador, infundir confianza en mi entrenador, en mis entrenadores, para que cuando se presente una situación nuevamente, tengan confianza en mí para hacer el trabajo. Así que tengo que hacer un mejor trabajo como jugador, inculcando esa confianza en todos los presentes, desde mis compañeros hasta mis entrenadores”.

Pham no pensó que el día libre ayudara.

“Diablos, no, no habría importado”, dijo.