El campocorto Ryan Cepero, egresado de la Academia de Béisbol Carlos Beltrán, firmó un contrato con los Royals de Kansas City, luego de ser el tercer puertorriqueño seleccionado en el pasado sorteo de las Grandes Ligas.

Cepero, natural de Hatillo y escogido en la octava ronda (turno 229) de un total de 20, firmó un bono de $211,000, más $130,000 para estudios universitarios. El joven de 17 años tenía un compromiso con Florida Southwestern State Community College.

“Es una meta lograda, mi meta desde chiquito. Estoy contento de lograrla”, dijo Cepero a El Nuevo Día.

El atleta de 6′1′' de estatura ahora forma parte de la organización que también le apostó a Beltrán, extoletero y fundador de la institución de béisbol que lleva su nombre en el municipio de Florida, en el draft de 1995 como selección de segunda ronda. Cepero fue firmado por el mismo escucha que reclutó a Beltrán, el veterano Johnny Ramos.

Tras oficializar su pacto, Cepero tuvo una comunicación con Beltrán, quien le prometió estar disponible para él en cualquier momento.

“Primero me felicitó y luego me dijo que estaba bien orgulloso de mi trabajo y lo logrado. Que cualquier duda que tuviera en Estados Unidos, una mala racha o algo parecido, que no dudara en llamarlo, que siempre va a estar disponible para mí”, compartió Cepero.

De la academia, que cumple una década de fundación este año, un total de 29 peloteros han firmado como profesionales, dijo Maldonado.

“Fue una experiencia muy buena (en el colegio). Te ayuda en la disciplina y a trabajar duro tanto en lo atlético como en lo académico. Tienes que estar bien puesto para eso porque es de lunes a viernes. Es superfuerte. Te ayuda a crear una rutina, a mejorar tu personalidad”, describió.

Cepero es descrito por los escuchas como un pelotero con buena velocidad y defensa en el campocorto junto a un potente brazo. Aunque necesita mejorar la ofensiva, el jugador bateó para .357 en 10 partidos con el Trenton Thunder en el MLB Draft League.

“Me destaco en mi defensa, en mi corrido... en como juego la pelota y la fogosidad que tengo para jugar. Entiendo que mi bateo también está ahí. Sé que tengo que mejorarlo. He tenido contacto con los escuchas de Kansas City aquí y allá y están contentos de escogerme”, dijo Cepero.

En el sorteo de 2021, seis peloteros del patio fueron reclamados en el draft.

Además de Cepero, fueron seleccionados este año el lanzador Eduardo Rivera (ronda 11 en el turno 338 por los Athletics de Oakland), y los campocortos Christian Olivo (ronda 17 en el pick 514 por los Cubs de Chicago) y Héctor Nieves (ronda 19 en el turno 568 por los Astros de Houston).

El campocorto arecibeño Edwin Arroyo fue el primer boricua seleccionado al ser reclamado en la segunda ronda, turno 48, por los Mariners de Seattle, y llegó a un acuerdo superior a los $1.5 millones. El lanzador Elmer Rodríguez le siguió en la cuarta ronda (turno 105) por los Red Sox de Boston con un bono superior a $500,000.