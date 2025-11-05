Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de noviembre de 2025
80°lluvia moderada
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico fogueará con los Red Sox de Alex Cora y los Twins camino al Clásico Mundial

Las Grandes Ligas anunció el calendario de los partidos de exhibición de los países participantes del certamen 2026

5 de noviembre de 2025 - 4:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Puerto Rico contaría con el mismo núcleo de jugadores para la edición del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Carlos Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Selección Nacional del Clásico Mundial de Béisbol tendrá partidos de exhibición contra los Red Sox de Boston y los Twins de Minnesota a días del debut en el Estadio Hiram Bithorn.

RELACIONADAS

Las Grandes Ligas hizo público el calendario de encuentros de fogueo camino de los países participantes frente a organizaciones de las Mayores durante los campos primaverales.

Unos 28 partidos, 14 el 3 de marzo y otros 14 más el 4 de marzo, se celebrarán entre Florida (Liga de la Toronja) y Arizona (Liga del Cactus).

Los boricuas verán acción el 3 de marzo contra los Red Sox del dirigente cagueño Alex Cora en el Jet Blue Park en Port St. Lucie. Al día siguiente, se moverán al Lee Health Sports Complex para chocar contra los Twins.

El “Team Rubio”, que será dirigido nuevamente por exgrandesligas Yadier Molina, debutará el 6 de marzo contra Colombia en el Bithorn en San Juan, sede del Grupo A.

Canadá, Cuba y Panamá completan la llave.

En la edición de 2023, Puerto Rico también fogueó contra los Red Sox y luego ante los Braves de Atlanta en North Port.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico tiene hasta el 3 de diciembre para reducir la lista de 50 peloteros a 30 del roster preliminar.

“Los Nuestros” cuentan con subcampeonatos en 2013 y 2017. En 2023, quedaron eliminados en cuartos de final.

Francisco Lindor es el capitán del equipo boricua.Carlos Correa estará de vuelta, luego de la ausencia en 2023.Rico García está lanzando en las Mayores esta temporada con los Orioles.
1 / 50 | Imágenes: los 50 jugadores que El Nuevo Día incluiría en la lista preliminar de Puerto Rico para el Clásico de Béisbol. Francisco Lindor es el capitán del equipo boricua. - Carlos Rivera Giusti
Tags
Clásico Mundial de BéisbolRed Sox de BostonTwins de MinnesotaGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 5 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: