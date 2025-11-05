Puerto Rico fogueará con los Red Sox de Alex Cora y los Twins camino al Clásico Mundial

La Selección Nacional del Clásico Mundial de Béisbol tendrá partidos de exhibición contra los Red Sox de Boston y los Twins de Minnesota a días del debut en el Estadio Hiram Bithorn.

Las Grandes Ligas hizo público el calendario de encuentros de fogueo camino de los países participantes frente a organizaciones de las Mayores durante los campos primaverales.

Unos 28 partidos, 14 el 3 de marzo y otros 14 más el 4 de marzo, se celebrarán entre Florida (Liga de la Toronja) y Arizona (Liga del Cactus).

Los boricuas verán acción el 3 de marzo contra los Red Sox del dirigente cagueño Alex Cora en el Jet Blue Park en Port St. Lucie. Al día siguiente, se moverán al Lee Health Sports Complex para chocar contra los Twins.

El “Team Rubio”, que será dirigido nuevamente por exgrandesligas Yadier Molina, debutará el 6 de marzo contra Colombia en el Bithorn en San Juan, sede del Grupo A.

PUBLICIDAD

Canadá, Cuba y Panamá completan la llave.

En la edición de 2023, Puerto Rico también fogueó contra los Red Sox y luego ante los Braves de Atlanta en North Port.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico tiene hasta el 3 de diciembre para reducir la lista de 50 peloteros a 30 del roster preliminar.

“Los Nuestros” cuentan con subcampeonatos en 2013 y 2017. En 2023, quedaron eliminados en cuartos de final.