Puerto Rico no albergará juegos de los Rays, tras acuerdo con los Yankees para utilizar su complejo primaveral en Tampa

ST. PETERSBURG, Florida - Los Rays de Tampa Bay jugarán sus partidos de local de 2025 en el cercano estadio de entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York en medio de la incertidumbre sobre el futuro del Tropicana Field, dañado por el huracán, dijeron los ejecutivos de los Rays a The Associated Press.

1 / 10 | Así quedó el techo del estadio Tropicana Field tras el paso del huracán Milton. El techo de tela del Tropicana Field, el hogar de los Rays de Tampa Bay en el béisbol de las Grandes Ligas, fue arrancado casi en su totalidad por los vientos del huracán Milton, que tocó tierra cerca de la ciudad de Tampa Bay en la noche del 9 de octubre de 2024. - The Associated Press

Los Yankees recibirán unos $15 millones en ingresos por recibir a los Rays, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo, que habló bajo condición de anonimato porque ese detalle no fue anunciado. El dinero no provendrá de Tampa Bay sino de otras fuentes, como el seguro.