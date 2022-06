La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) espera de manera expedita, a más tardar a finales de este mismo mes, haber completado la búsqueda de un nuevo operador de franquicia luego de su decisión anunciada este mismo jueves, de revocar los derechos otorgados a Cangrejeros de Santurce Baseball Club, LLC para administrar el club.

Así lo expresó en entrevista con El Nuevo Día el presidente del organismo, Juan Antonio Flores Galarza, mientras el presidente de la junta directiva y propietario de los Criollos de Caguas, Raúl Rodríguez, aseguró que en la próxima temporada 2022-2023 “Santurce va a jugar”. El torneo iniciará el 4 de noviembre.

La revocación de los derechos al grupo que administró a los Cangrejeros de Santurce hasta la pasada campaña, ocurrió luego de que su principal accionista, el estadounidense Thomas Axon, radicara una demanda contra la LBPRC en los tribunales, por la decisión del organismo beisbolero de suspenderlo tras las declaraciones públicas que realizó criticando a la liga.

PUBLICIDAD

A principios de mayo el juez Anthony Cuevas desestimó el interdicto presentado por la representación legal de Axon contra la liga, y de esta forma, dicha orden judicial validó la suspensión de dos años, el año de probatoria y la multa de $5,000 impuesta al empresario por Flores Galarza, con el apoyo de la junta de directores.

“La contestación es sí”, respondió Flores Galarza a la pregunta sobre si el organismo cree que conseguirá un grupo operador antes del inicio de la temporada en noviembre.

“Porque cuando surgió todo este asunto públicamente, que Santurce anunció que estaba demandando a la liga, en ese momento dos grupos (de potenciales administradores) se comunicaron y me manifestaron que tenían interés… que si sucedía algo, ellos tenían interés en operar y administrar la franquicia (de Santurce). En ese momento les dije que era prematuro y que había un proceso legal; que no era adecuado hablar sobre algo que no se había dado. Me imagino que esos dos grupos, por la noticia que salió hoy, se van a estar comunicando conmigo”.

Lino Rivera -a la izquierda- había sido nombrado director de operaciones de los Cangrejeros de Santurce por Thomas Axon y Daddy Yankee. (Archivo)

Flores Galarza, fue más allá y dejó ver que él mismo podría estar llamándolos el lunes, pues su interés es que el grupo de personas que asuma la operación, sea el que se encargue de participar en los procesos de la liga que deben ocurrir en el verano, como son el sorteo de jugadores de nuevo ingreso y el informe que tiene que rendir cada franquicia sobre los jugadores que reservará y los que dejará libre para el sorteo de expansión en el que la nueva franquicia de Ponce participará.

PUBLICIDAD

El directivo recordó que para efectos de la constitución de la LBPRC, es el organismo el dueño de todas las franquicias, y este concede entonces derechos de administración a individuos o grupos. Naturalmente, Flores Galarza no quiso identificar quiénes son las personas interesadas en operar a los Cangrejeros con la salida de Axon y su grupo de trabajo, que incluía al recién nombrado director de operaciones Lino Rivera, un exitoso dirigente con un vasto resumé en la liga.

El Nuevo Día hizo el intento por comunicarse con Rivera para obtener una reacción sobre la decisión de la liga y si interesaría como individuo, ya no como parte de Santurce Baseball Club, asumir la operación de los Cangrejeros. No respondió a las llamadas.

Sin embargo, el propio Flores Galarza manifestó a El Nuevo Día que “esa pregunta me la hicieron”, cuando este diario le cuestionó si en la búsqueda de un nuevo grupo operador, la liga no permitirá ninguno de los integrantes de la gerencia anterior.

“ Si Daddy Yankee viene con Lino, y hacen o tienen interés en correr a los Cangrejeros, la pregunta fue si nosotros tendríamos algún tipo de objeción. La contestación fue que nosotros vamos a evaluar a todos los que tengan interés ” Juan A. Flores Galarza / presidente de la LBPRC

Daddy Yankee y Lino Rivera serían considerados

“No, nosotros no vamos a estar limitando nada. Específicamente a mí me hicieron la pregunta. La pregunta específica es si Daddy Yankee viene con Lino”, admitió Flores Galarza recordando al intérprete del género musical urbano, quien previo a la pasada temporada fue anunciado por los Cangrejeros como parte del grupo de dueños, aunque luego durante el proceso legal contra la liga, trascendió en sala que el intérprete en realidad no tenía acciones en la franquicia.

Empero, sí ha trascendido que Daddy Yankee tiene una relación de amistad con Rivera, e incluso el anterior delegado de los Cangrejeros ante la liga por los pasados años, Justo Moreno, confirmó el pasado noviembre que el exponente urbano había entrado a laborar en la franquicia aportando ideas en las reuniones y que su grupo de trabajo en el ámbito artístico, también estaba dando la mano en la operación de los Cangrejeros.

PUBLICIDAD

“Si Daddy Yankee viene con Lino, y hacen o tienen interés en correr a los Cangrejeros, la pregunta fue si nosotros tendríamos algún tipo de objeción. La contestación fue que nosotros vamos a evaluar a todos los que tengan interés”, aseguró Flores Galarza. “Y basado en la presentación que hagan y las representaciones que hagan, pues la junta va a tomar una decisión basada en una comparación de todas”.

“Por el momento la liga asume la franquicia porque así lo dice la constitución. Estamos corriendo en contra del tiempo. Y nuestra intención es que antes que termine junio, ya tener un nuevo operador”.

Juan Flores Galarza, presidente de la LBPRC, está optimista con la participación de los Cangrejeros en el torneo 2022-23. (Archivo)

El presidente de la LBPRC explicó que la intención de acelerar el proceso es que el organismo tiene pendiente la celebración del sorteo de jugadores para la franquicia de expansión de los Leones de Ponce. Flores Galarza explicó que tomando como ejemplo la experiencia hace unos años con Manatí, el sorteo debería estarse celebrando a principios de julio.

Antes, los otros cinco equipos deben decidir los jugadores de sus respectivos rosters que protegerán. Los que no sean reservados, entonces pasan al sorteo en el que Ponce comenzará a nutrir su plantilla de peloteros.

Flores Galarza destacó que uno de los dos grupos que ya mostró interés en los Cangrejeros cuando surgió la demanda a la liga por parte de Axon, “tiene una experiencia enorme desde el punto de vista del béisbol. Y el otro grupo, es uno que tiene experiencia administrando equipos deportivos, no necesariamente béisbol”.

Por su parte, Raúl Rodríguez, presidente de la junta directiva de la liga, basó su confianza al asegurar que Santurce jugará, en el precedente que hay en el organismo, que antes ha administrado otros equipos por distintas circunstancias, como fue cuando tuvo que asumir en plena temporada a los desaparecidos Tiburones de Aguadilla.

PUBLICIDAD

“Nos vamos a mover rápido, para tratar de una forma u otra tener el mejor candidato posible, para que coja la franquicia de los Cangrejeros. No tengo ninguna duda que Santurce vaya a jugar”.

Tanto Rodríguez como Flores Galarza dijeron en entrevistas separadas que si no se logra completar con rapidez el proceso de búsqueda de un operador, la liga asumiría las funciones necesarias para continuar con los demás procesos, como la participación de Santurce en el sorteo de jugadores.

Reaccionan a la revocación de derechos

En lo que respecta a la decisión tomada el jueves de revocar los derechos de operación a Cangrejeros de Santurce Baseball Club, Flores Galarza dijo que se fundamentó en el hecho de que, como planteó la liga y su defensa en el tribunal, Axon violentó la constitución y los acuerdos contractuales contraídos con la LBPRC cuando su grupo se hizo cargo de la administración.

“La decisión ya está tomada y hablar de todo eso no añade ningún valor. Lo que sí le añade valor, es que Santurce va a jugar”, concluyó Rodríguez.