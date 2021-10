La Serie Campeonato de la Liga Americana reúne a dos equipos con ofensivas por encima del promedio, que juegan el béisbol con mucha intensidad con el atractivo de contar con una buena cuota de jugadores puertorriqueños en sus plantillas.

Los Astros de Houston y los Red Sox de Boston se enfrentan por tercera vez en los últimos cinco años en unos playoffs con el atractivo de contar con una serie de peloteros excitantes, incluyendo a los boricuas Carlos Correa y Kike Hernández, que atraviesan por grandes momentos en los playoffs.

Dificil resulta escoger un claro favorito tomando en cuenta la paridad de fuerzas en todas las facetas de juego entre estos dos conjuntos.

El Nuevo Día consultó varias voces ligadas al béisbol de las Grandes Ligas sobre la serie y no hubo un consenso claro de cuál equipo debe salir airoso en la serie que constará de un máximo de siete juegos.

“Esa serie va a ser bien buena. Son dos equipos que juegan buen béisbol. Pueden jugar cualquier tipo de béisbol. Puede ser con cualquier tipo de situación de juego o por medio de batazos fuertes”, dijo el ex jugador y coach de los Cardinals de San Luis, José ‘Cheíto’ Oquendo.

“Estamos hablando del béisbol viejo con el nuevo. Ellos saben jugar de las dos formas. Pueden combinarlo”.

No es un secreto para nadie en el béisbol reconocer que ambos equipos han llegado hasta este punto en los playoffs gracias a sus habilidades en la ofensiva.

Los Astros, encabezados ofensivamente por el titular de bateo Yuli Gurriel y el boricua Carlos Correa, promediaron colectivamente .267 -líderes en la Liga Americana.

Boston terminó tercero con .261. En la postemporada lo hacen para .328 (líderes), mientras Houston está tercero con .288.

Así que no debe haber pie para la especulación en reconocer que estos dos equipos dependerán de su principal arma: la ofensiva.

“Son dos equipos muy parejos. No te puedo decir quién tiene ventaja sobre el otro. Todo dependerá de cómo vengan los pitchers lanzando ese día. Los dos equipos tienen buenos lanzadores que pueden neutralizar la ofensiva. Otra cosa es que los dos equipos juegan buena defensa y pueden mantener los juegos cerrados”, agregó Oquendo, quien aún labora con la organización de San Luis.

Sin embargo, Oquendo trajo un detalle interesante.

“Más que una serie de ofensiva debe ser una del que haga las cosas pequeñas, buen pitcheo, mejor defensa.”

¿A quién escoges para ganar la serie?

“Ahí no puedo decir mucho. Los dos equipos tienen a la gente que siempre admiro. Solo puedo decir que será una serie interesante. El que ejecute mejor en las diferentes situaciones del juego tendrá mejor chance”.

TONY VALENTÍN SE INCLINA POR HOUSTON

Por su parte, Tony Valentín, quien jugó 16 temporadas en las Mayores, escogió ligeramente a los Astros para ganar la serie.

“Yo me inclino un poquito más por Houston porque creo que la alineación de ellos es un poco más poderosa. Con bateadores más consistentes que los de Boston”.

“Sé que Kike está teniendo tremenda serie (refiriéndose a la Divisional), sabemos de J.D. Martínez, pero es un equipo que depende de menos bateadores que Houston. Los Astros tienen desde el primero hasta el séptimo bate. Correa, (José) Altuve, (Yuli) Gurriel -campeón bate de la Americana- (Michael) Brantley, (Yordan) Alvarez. Tienen una ofensiva bien buena”.

“Boston para ganar tiene que seguir bateando y que Kike (Hernández) siga ayudándolos en la parte alta de la alineación y que J.D. (Martínez) siga siendo J.D. Son peloteros que tienen que mantener esa consistencia. El que no batee está chava’o. El pitcheo no será la clave en esa serie. Todo será más ofensivo que nada”, opinó Valentín.

Valentín trajo el detalle que tanto el Minute Maid Park de Houston como el Fenway Park son dos estadios hechos a la medida para los bateadores situación que abona más a la idea de que será una serie de bateo.

“Se va a jugar en dos parques que son cortitos, tanto el Fenway como el de Houston”.

“Son dos equipos que ofensivamente son muy buenos. Lo que los ha llevado aquí a ambos es la ofensiva no tanto el pitcheo. Ya tú vistes como fueron los juegos de Boston en la serie contra Tampa que fueron a palo limpio”, dijo Valentín.

El actual piloto de los Cangrejeros de Santurce en el béisbol invernal, indicó sin embargo, que Boston pudiera tener algo de ventaja sobre Houston en el pitcheo, principalmente el abridor.

“Para que Boston gane una serie facil tienen que jugar buena defensa. Los abridores de Boston son más de nombres que los de Houston. Tienen a Chris Sale, (Nathan) Eovaldi. Son dos aces que no tiene Houston. No tienen a (Justin) Verlander, no tienen al (Zack) Greinke de años anteriores. O sea que han llegado ahí más por la ofensiva”.

Valentín, quien fue un ambidextro bateador con poder en las Mayores, hizo un resumen sobre la serie.

“Va a ser una serie interesante. Lo más que me gusta es que son dos equipos con muchos latinos, muchos puertorriqueños de ambos lados. ¿Cómo es el destino? Son dos equipos que fueron acusados de trampa (en el caso de Boston fue castigado un empleado) y ahora se vuelven a encontrar. Ahora todo será cuestión de estrategias. Son dos equipos que se conocen muy bien. Alex (Cora) estuvo en ambos lados”, abundó Valentín.

FRANKIE THON FAVORECE A BOSTON

Mientras, el otrora escucha del béisbol organizado, Frankie Thon, se mostró entusiasmado por la serie que está próxima a comenzar.

“Tremenda serie especialmente para nosotros los puertorriqueños. Es un sueño hecho realidad por la cantidad de puertoriqueños que habrá ahí”, dijo Thon.

El exjugador profesional reconoce que los Astros deben resultar favoritos en la serie, pero se inclinó por los Red Sox no solo por el asunto sentimental.

“No es solo por Alex. A mí me gusta mucho los ' underdogs’. Y aunque en el papel Houston es favorito y yo le voy 100% a Boston”.

‘Tengo muchas amistades en ambos sitios y es una decisión difícil en el corazón”.

Thon admitió que se sintió emocionado de ver a Cora reiterando su culpabilidad por la controversia del robo de señales y de la importancia que le dio a su familia en el proceso frente a las cámaras de televisión luego de eliminar a Tampa en el cuarto juego de la Serie Divisional.

“Hasta yo lloré”, confesó.

“Quizás es más con el corazón, pero el moméntum que tiene Boston y si da el palo en el primer juego, lo va a seguir cargando. El hambre está más en Boston que en Houston sin quitarle a los Astros, pero ellos están más acostumbrados a ganar. Le voy a Boston”, concluyó Thon.