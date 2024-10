“Quiero ganarlo todo”: Francisco Lindor vuelve a vestirse de héroe por los Mets para estar a cuatro triunfos de la Serie Mundial

Las bases estaban llenas con un out en la sexta entrada ante unos 44,103 ruidosos fanáticos en el Citi Field de los Mets de Nueva York.

Lindor desapareció la pelota al jardín derecho y la fiesta comenzó en las gradas del estadio. El cagüeño, de 30 años, no se unió al delirio de sus seguidores. Corrió las bases sin brincar y gritar de emoción al poner a los Mets arriba, 4-1, con un grand slam. Como el capitán de la novena, sabía que el trabajo no estaba completado.

“No estaba tratando de ser el tipo. Era continuar el momento que los muchachos consiguieron... Estoy disfrutando el momento, viviendo el momento. Mucha me han preguntado por qué no reaccioné a los jonrones. Estoy reaccinando. Estoy celebrando por dentro. Al final del día, el trabajo no está hecho hasta que se jueguen los 27 outs”, agregó.